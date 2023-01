Ela Crăciun, mărturisiri emoționante despre cei doi copii din Kenya pe care i-a adoptat la distanță: „Nu puteam să rămân indiferentă”

Ela Crăciun a făcut o dezvăluire emoționantă pe rețelele de socializare. Prezentatoarea emisiunii „Numai de bine” de la Antena 3 a povestit faptul că ea și soțul ei au decis să adopte la distanță doi copii din Kenya.

Pe contul personal de Instagram, Ela Crăciun a făcut mai multe declarații despre adopție, dar și despre momentul în care a luat această decizie. Prezentatoarea TV este deja mamă a trei copii, avându-i pe Alex, Alesia și Nicholas. Vedeta a petrecut o vacanță aparte în Kenya, acolo unde a descoperit poveștile impresionante de viață ale unor copii și greutățile cu care se confruntă din cauza condițiilor precare.

„ATENȚIUNE, PRIETENI!

O să vă rog să citiți cu atenție rândurile de mai jos.

Am păstrat această postare pentru ultima noastră zi în Kenya. Acum câteva zile am ieșit din balonul nostru de cristal și am venit să vedem un orfelinat și o școală privată locală.

🌙 deși nu s-ar crede, cei aproape 50 de copii orfani care au ajuns aici, au avut noroc și o șansă în această viață. Deși pentru noi, condițiile pe care le-am văzut aici sunt extrem de scăzute, pentru ei este un adevărat lux. Un lux de care au grijă chiar ei, cu mânuțele lor. Dormitoarele pe care le vedeți în poze sunt întreținute de ei înșiși. O ordine și o curățenie pe care rar le vezi la niște copii așa mici

🌙 totul începe cu educația, iar cei care ajung aici se pot angaja după ce termină școala, la joburi care să le permită o viață decentă. Orfelinatul este finanțat exclusiv din donații private și le oferă copiilor atât cazare cât și 3 mese pe zi, un program educațional obligatoriu, haine, jucării și activități de grădinărit, arte și sport.”