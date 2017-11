Dupa 150 de ani, Spania va avea din nou o regina. Vezi cum arata Printesa Leonor in portretul oficial de ziua ei.

Dupa cum ne-a obisnuit, Casa Regala a Spaniei elibereaza an de an cate un portret oficial cu membrii familiei regale de ziua lor de nastere sau la evenimentele cu semnificatie aparte. Pe 31 octombrie, fiica reginei Letizia a implinit 12 ani, iar Casa Regala a Spaniei a facut public un nou portret oficial cu mostenitoarea tronului.

In portretul de anul acesta, Leonor afiseaza un zambet cuceritor si o tinuta in linie cu eleganta prezentata la fiecare aparitie de catre recent numitul cuplu regal si fetele lor. Printesa Leonor a atras atentia cu o rochie rosu aprins si cu parul prins intr-o impletitura laterala.

Leonor este primul copil al Regelui Felipe al VI-lea si al sotiei lui, Regina Letizia a Spaniei. Leonor s-a nascut pe 31 octombrie 2005 si este prima in ordinea succesiunii la tronul Spaniei.

Ca fiecare eveniment al familei regale spaniole si botezul printesei Leonor a fost unul marcat de traditie. In 2006, aceasta a fost botezata la Palatul Zarzuela de arhiepiscopul Madridului, Antonio Rouco Varela. Precum tatal ei, Leonor a fost botezata in apa din raul Iordanului. Nasii ei au fost bunicii paterni, regele Juan Carlos si regina Sofia a Spaniei.

MOSTENITOARE A TRONULUI SPANIEI

Fiica Letiziei urmeaza la conducatoarea Spaniei dupa ce mama si tatal sau se vor retrage. Leonor a fost desemnata „Printesa de Asturia” in 2014, odata cu urcarea pe tron a tatalui ei. Pe langa titlul oficial de printesa de Asturias, tanara mai are si titlurile istorice printesa de Girona, printesa de Viana, ducesa de Montblanc, contesa de Cervera si Lady Balague.

Potrivit legislatiei spaniole, ordinea succesiunii la tron in Spania este pe linie masculina: copiii de sex masculin au prioritate fata de surorile lor, indiferent de varsta. In cazul in care nu exista descendenti pe linie masculina intr-o anumita generatie, atunci succed copiii pe linie feminina si descendentii lor. Nasterea Leonorei a generat discutii in Spania despre schimbarea prevederilor constitutionale privind succesiunea la tron, pentru a se elimina preferinta masculina la succesiunea tronului. Pana in prezent. nu s-a luat nicio masura concreta în acest sens.

Totusi, este cert faptul ca printesa Leonor este mostenitoarea de drept a tronului Spaniei. Potrivit constitutiei spaniole, odata ce a fost desemnata Printesa de Asturia, aceasta nu isi va mai pierde aceasta pozitie indiferent daca se nasc alti descendenti care s-ar situa mai sus in ordinea succesiunii. Din 2014, printesa Leonor nu mai poate fi surclasata in ordinea succesiunii la tron, chiar daca va avea un frate mai mic.

Urcarea pe tron a printesei Leonor va reprezenta un eveniment atipic in istoria Spaniei. Tara nu a mai avut o regina din perioada domniei Isabelei a II-a, 1833-1868.

EDUCATIE SEVERA TIPICA UNEI CASE REGALE

Infanta Leonor si sora ei mai mica, Sofia, studiaza in prezent la scoala Santa Maria de los Rosales din Aravaca, langa Madrid, unde a invatat si tatal lor. Leonor are parte de o educatie elitista ce ii va permite sa aiba abilitatile necesare unui mostenitor al tronului.

Pentru regina Letizia, educatia fetelor sale este unul dintre lucrurile cele mai importante si este foarte severa cu acestea. Regina resimte gravitatea rolului pe care il vor avea fetele si le tine sub stricta sa supraveghere.

Fetele nu pot sa se uite la televizor si nu pot sa acceseze informatii din media decat la sfarsit de saptamana si doar impreuna cu mama lor. Regina pune mare pret pe notele si performanta scolara a fetelor pentru ca, spune ea, educatia este solutia pentru reusita in viata. Fetele nu au voie sa se joace cu tableta si cu tot ceea ce inseamna tehnologie pentru ca acest lucru ocupa din timpul pentru studiu, dupa parerea mamei lor.

Regina Letizia, in varsta de 44 de ani, este o fosta prezentatoare de stiri. Aceasta s-a casatorit in 2004 cu Felipe al VI-lea, care pe vremea aceea era print mostenitor. Noul cuplu regal este iubit si se bucura de popularitate in Spania. Cei doi sunt considerati si cei mai eleganti suverani pentru ca la fiecare aparitie publica dau o adevarata lectie de stil si eleganta.

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Instagram