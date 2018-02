Donald Trump a mințit în legătură cu prețul inelului de logodnă pentru Melania?

De data aceasta, este vorba despre reducerea pe care a primit-o pentru inelul de logodnă al Melaniei. Graff Diamonds, bijutierii care i-au vândut lui Trump inelul cu diamant de 15 carate, au declarat pentru Forbes că președintele american a plătit prețul întreg pentru inel, în ciuda a ceea ce a susținut acesta într-un interviu din 2005 pentru The New York Times.

Într-un profil realizat de The New York Times intitulat „At Celebrity Nuptials to Die for, Vendors Give Themselves Away”, Trump s-a lăudat că a primit o reducere substanțială de 1 milion de dolari pentru inelul Melaniei care, chipurile, se vindea cu 1,5 milioane de dolari, pentru că „doar un fraier ar zice ‘Nu mulțumesc, aș dori să plătesc cu 1 milion de dolari mai mult pentru un diamant”.

Trump, co-autor al cărții de business „Cum să faci avere” a declarat pentru publicația americană că a obținut prețuri reduse de la furnizorii de nuntă deoarece numele Trump are greutate mare.”Efectiv orice ți-ai putea imagina, de la poze, la flori, la mâncare, la avioane private, la diamante”, a declarat Trump, „și pentru fiecare serviciu, sunt cel puțin 5 persoane care sunt gata să ți-l ofere. În toate cazurile, nu vor decât promovare”.

În orice caz, la aproape 13 ani de la apariția interviului, președintele Graff Diamonds, miliardarul Laurence Graff, a contrazis afirmația lui Trump, declarând pentru Forbes: compania situată la Londra „nu face favoruri”.

„Nu vindem produse în scopuri pulicitare”, a adăugat Nicholas Paine, CFO-ul companiei. O a treia sursă care a preferat să rămână anonimă a confirmat că Trump „a plătit pentru inel prețul întreg, și a plătit imediat”.

Graff Diamonds a vândut de asemenea cuplului un inel cu diamant de 25 de carate cu ocazia aniversării a 10 ani de căsători, cu prețul de 3 milioane de dolari. Conform Forbes, președintele a plătit și pentru acel inel prețul complet.

Text: Catinca Sulea

Foto: Hepta

