Diana Dumitrescu, declarații sincere despre problemele din relația cu soțul ei și cum a reușit să își salveze căsnicia

Diana Dumitrescu este printre cele mai cunoscute actrițe din showbiz-ul autohton, care se bucură zilnic de o familie superbă. Vedeta și soțul ei, Alin Boroi, sunt căsătoriți din 2018, iar împreună au un băiețel în vârstă de 3 ani. Cei doi se înțeleg de minune, însă, la fel ca în orice cuplu, s-au confruntat și cu momente tensionate.

Actrița nu se sfiește să vorbească și despre problemele pe care le-au avut în cuplu, susținând că nu vrea să pară perfectă. Într-un interviu acordat recent, Diana Dumitrescu a dezvăluit cum a reușit să depășească momentele mai puțin plăcute din relația ei.

Diana a recunoscut că ea și soțul ei au trecut printr-o perioadă mai dificilă după ce în familia lor a apărut copilul.

„Este foarte greu și noi am trecut printr-o perioadă mai dificilă, în care era așa ‘e bine, nu e bine, ce se întâmplă cu noi’. Ne-am luat timp pentru noi, am mai plecat în weekend în doi, ne-am reconectat, e foarte important. Vorbesc nu numai de intimitatea sexuală, ci vorbesc și de intimitatea ca și cuplu, să stai de vorbă, să povestești alte lucruri ce nu țin de copil”, a mai spus ea pentru sursa citată .

Nu este prima dată când actrița vorbește deschis despre relația cu soțul ei. Invitată în emisiunea lui Teo Trandafir, Diana Dumitrescu a dezvăluit că ea și soțul ei au trecut printr-o perioadă dificilă după nașterea copilului lor, fiind chiar la un pas de divorț.

„Nu trăim o viață perfectă și nimeni nu are o viață perfectă. Sunt momente foarte puține în care mă dedic soțului, în majoritatea timpului sunt dedicată copilului, inclusiv nopțile i le dedic copilului, pentru că dorm cu el în pat în continuare. Eu am fost o mamă foarte fericită la început, copilul meu a dormit până la un an singur în pătuț. De la un an până la un an și patru luni cred că eram la un pas de divorț, pentru că eram atât de obosiți și ne certam, pentru că el nu mai dormea noaptea deloc. Într-o zi am zis: Nu se mai poate, hai să luăm copilul cu noi în pat, să vedem dacă merge. Și a mers”, a declarat Diana Dumitrescu în emisiunea lui Teo Trandafir.