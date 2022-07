Delia, primele declarații după ce a fost martora tragediei din Alpii italieni: „Suntem bine”

Duminică, 3 iulie, ghețarul Marmolada din munții Dolomiți din nordul Italiei s-a prăbușit și a provocat o avalanșă. Conform TVR, 7 persoane și-au pierdut viața, iar 15 persoane sunt date dispărute.

Delia a fost martora avalanșei care a avut loc în Alpii italieni și a făcut primele declarații despre ceea ce s-a întâmplat. Artista se afla în vacanță împreună cu soțul ei, Răzvan Munteanu. Cântăreața a declarat pentru Antena 3 faptul că a făcut o serie de fotografii cu acea zonă, dar pe moment nu și-a dat seama de tragedia care tocmai avusese loc. Artista a ținut să precizeze că este bine, în siguranță, și le-a dat și un sfat persoanelor care sunt pasionate de trasee montane.

„Eu am observat în momentul în care am ajuns la hotel, uitându-mă în fotografiile pe care le-am făcut cu zona respectivă, observând, că, da, e ceva în neregulă ca formă de relief cu acel gheţar, dar nu ştiam cum trebuia să arate natural el. Mi-am dat seama după ce am văzut ştirea. Am comparat şi am zis, da, ăsta e. Da, suntem bine. Sfatul meu e ca pasionaţii de munte să evite zonele de gheţari vara, pentru că e cald în ultima perioadă şi e mai cald la munte decât ar trebui şi e riscant. Gheţarul din Dolomiți e cel mai înalt punct acolo, adică e un loc destul de turistic.”