Decizia luată de Larisa Iordache la 7 luni de când a născut o fetiță. Ce a anunțat sportiva: „Sunt recunoscătoare!”

Larisa Iordache trăiește unele dintre cele mai emoționante momente din viața ei. Pe data de 28 februarie, fosta gimnastă și soțul ei, Cristian Chiriță, au devenit părinți pentru prima dată. Ea a născut o fetiță, pe care au ales să o cheme Amira-Andreea.

Decizia luată de Larisa Iordache la 7 luni de când a născut o fetiță

Larisa Iordache a anunțat pe rețelele de socializare că, la 7 luni de când a devenit mamă, a decis să se reapuce de sport, dorind să scape de kilogramele în plus acumulate în timpul sarcinii. Fosta gimnastă a postat deja și câteva imagini din sala de fitness, decisă fiind să ajungă la silueta care o face fericită.

„Cât timp copilul e la bunici și soțul plecat cu echipa, eu mi-am făcut loc pentru mine și am venit la sală.

Chiar dacă mai am puțină burtică, chiar dacă mă simt anchilozată și mușchii mă dor ca și cum n-aș fi făcut sport niciodată, mă bucur de fiecare clipă.

Mă bucur că am timp pentru mine, mă bucur zilnic de gândul că, pas cu pas, voi ajunge să arăt așa cum îmi doresc. Cel mai mult însă mă încântă faptul că sportul mă deconectează de rutină și de orice urmă de anxietate.

Sportul îmi face viața mai frumoasă. Sunt recunoscătoare!”, a povestit ea pe social media.

Larisa Iordache, confesiuni despre fetița ei

Larisa Iordache este extrem de încântată de rolul de mamă și vorbește cu multă încântare de fetița ei, deși mărturisește că micuța este acum mult mai activă, ceea ce a devenit mai solicitant pentru ea și soțul ei.

„Ea devine din ce în ce mai activă și necesită mai multă atenție. Cred că asta ne obosește mai tare, dar când ne punem seara în pat, suntem super mulțumiți, atât eu, cât și Cristian și chiar vorbim despre chestia asta. Ne face ziua mai bună când o vedem zâmbind. (…) Noi avem noroc pentru că este un copil foarte empatic. Indiferent cu cine stă, ea stă, nu are nicio problemă. Pot să mă întâlnesc cu orice prietenă. (…) Este foarte sociabilă”, a declarat Larisa Iordache, la Summer Star, citată de Spynews.ro.

Larisa Iordache, despre botezul fiicei sale

Pe Instagram, Larisa Iordache a împărtășit o serie de imagini de la botezul fiicei sale, Amira Andreea. Fosta gimnastă și soțul ei, Cristian Chiriță, au ales ca evenimentul să fie unul restrâns, având alături familia și prietenii apropiați. În ceea ce privește ținutele, Larisa Iordache și partenerul ei s-au îmbrăcat în roz, în timp ce invitații au respectat codul vestimentar de a purta alb.

„08.06.2025

Cea mai frumoasă promisiune a iubirii noastre s-a împlinit într-un dar pur, care ne umple inimile de o fericire greu de cuprins în cuvinte. O minune delicată și luminoasă a pășit în viețile noastre, aducând cu ea sens, speranță și o iubire nemărginită. Ea este începutul unui nou capitol din povestea noastră de iubire – cel care ne-a transformat în părinți și ne-a învățat, încă din prima clipă, ce înseamnă cu adevărat miracolul vieții. Așteptarea a luat sfârșit, iar inima noastră bate acum în trei.

Iar azi, draga noastră minune a primit și lumina credinței – de azi ești creștină, iubirea noastră Amira Andreea!”, a scris Larisa Iordache pe Instagram.

Larisa Iordache și Cristian Chiriță au recunoscut că au avut emoții în ziua în care a avut loc botezul fiicei lor. Însă, cei doi au trecut repede peste și s-au bucurat de acest moment important din viața lor.

„Am mai scăpat de emoții, acum ne-am mai relaxat, să zicem. Aveam emoții să nu plângă, să nu se simtă ea cumva foarte stresată de atâta lumea, dar a fost foarte frumos. A plâns puțin când a băgat-o în cristelniță, dar s-a liniștit. Cred că a plâns pentru că îi era somn. Așa este în fiecare zi, este cuminte, zâmbește. Plânge doar când îi este foame sau o doare burtica, în rest nu. În general doar când are un disconfort, e foarte cuminte și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Putem să fim și noi relaxați, să dormim bine, să fim apți în fiecare zi ca să o putem ține pe ea activă și să învețe chestii”, au spus cei doi pentru Antena Stars, citați de spynews.ro.

Foto: Instagram

