Deborra-Lee Furness, soția lui Hugh Jackman, răspunde zvonurilor legate de orientarea sexuală a soțului său

Deși este căsătorit de 24 de ani cu actrița Deborra-Lee Furness, Hugh Jackman a fost acuzat de nenumărate ori că și-ar ascunde adevărata orientare sexuală. De-a lungul timpului, au apărut tot mai multe zvonuri conform cărora actorul ar fi homosexual, iar acum, soția sa a decis să le confrunte.

Invitată în emisiunea Anh’s Brush With Fame, Deborra a mărturisit că au existat speculații potrivit cărora și ea ar fi gay. „Hugh a fost considerat homosexual foarte mulți ani. Și eu am fost. Știi când am făcut filmul Shame? Eram gay. Toți au fost șocați când m-am căsătorit. E atât de greșit. E ca și când cineva i-ar spune lui Elton John că e heterosexual. Sunt convinsă că s-ar enerva.:

Deborra a dezvăluit și că o irită de fiecare dată când cineva îi spune că este norocoasă că este soția lui Hugh. „Oamenii nu înțeleg asta, dar e chiar nepoliticos să spui așa ceva.”

Recent, Hugh Jackman a vorbit și despre dificultățile pe care le-au întâmpinat de-a lungul căsniciei. Acesta a mărturisit că s-au luptat foarte mult să aibă copii, după ce Deborra a suferit mai multe pierderi de sarcină și a avut mai multe încercări nereușite de fertilizare in vitro.

„Am făcut fertilizare in vitro, iar Deb a pierdut mai multe sarcini. Nu voi uita niciodată asta… Se întâmplă la una din trei sarcini. Dar se vorbește foarte, foarte rar despre asta. E aproape un secret. E un lucru bun să vorbești despre asta. Este un lucru destul de comun și foarte dur. E un doliu prin care trebuie să treci.”

Cuplul a început apoi să pornească demersurile pentru adopție, dar pentru că Australia are niște legi complicate în acest sens, au extins căutarea și în Statele Unite ale Americii. Acum sunt părinții unei fete de 15 ani, Ava Eliot Jackman, și a unui băiat de 20 de ani, Oscar Maximilian Jackson.

Citește și:

Miley Cyrus răspunde acuzațiilor conform cărora ar fi trecut prea repede peste despărțirea de Liam Hemsworth

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro