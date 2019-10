Miley Cyrus răspunde acuzațiilor conform cărora ar fi trecut prea repede peste despărțirea de Liam Hemsworth

Miley Cyrus este exemplul perfect care ne arată că după o despărțire nu trebuie să suferi, ci mai degrabă este important cum să mergi mai departe.

După ce a anunțat în luna august faptul că ea și Liam Hemsworth s-au despărțit, nu a durat mult până când s-a afișat cu iubita ei, Kaitlynn Carter. Însă, povestea dintre cele două nu a durat mult, iar zilele trecute ea a fost surprinsă în timp ce se săruta cu Cody Simpson în Los Angeles.

Cu toate acestea, Miley Cyrus s-a hotărât să răspundă acuzațiilor și criticilor venite din partea publicului său. Ea a răspuns pe contul personal de Instagram criticilor conform cărora a trecut mult prea repede peste relația de zece ani pe care a avut-o cu Liam Hemsworth. Ea a punctat faptul că este destul de dificil să ai o relație, mai ales că ea este o persoană publică și că încearcă să facă față tuturor criticilor.

„Încerc să supraviețuiesc în această lume a bărbaților. Dacă îi putem depăși, să o facem,” a spus Miley Cyrus.

Pe lângă asta, ea a ținut să puncteze faptul că de-a lungul timpului, s-a concentrat mai mult pe carieră decât pe viața personală. „Această treabă cu întâlniriile este nouă și pentru mine. Nu am fost niciodată un adult. Am fost într-o relație serioasă de când eram adolescentă, cu excepția câtorva despărțiri, timp în care nu m-am concentrat pe întâlniri și să am încredere în oameni. Am o viață minunată. Nu aș face schimb pentru a avea mai multă intimitate, dar nu faceți ca acest lucru să fie ciudat pentru mine. Încerc mereu să mă amuz de mine și de ceea ce zic ceilalți. Obișnuiți-vă cu mine să mă întâlnesc cu tot felul de persoane, așa sunt eu.”

Pe lângă asta, Miley a ținut să clarifice faptul că acum s-a maturizat, datorită experiențelor de care a avut parte și că oamenii nu ar trebui să se simtă implicați în relațiile pe care le are. „Știu că publicul se simte implicat în fosta mea relație pentru că au fost martori încă de la început. Cred că de asta oamenii se simt așa în legătură cu viața mea și modul în care îmi trăiesc viața. Dar am crescut acum și iau decizii fiind un adult și știind adevărul, detaliile și realitatea. Oamenii ‘știu’ doar ceea ce văd pe Internet.”

Foto: Profimedia

