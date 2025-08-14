De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”

Dana Rogoz a dezvăluit că soțul ei a plecat împreună cu cei doi copii ai lor la casa pe care o dețin la Viscri.

  de  Andreea Ilie
Dana Rogoz și soțul
Dana Rogoz și Radu Dragomir sunt considerați unul dintre cele mai unite cupluri din lumea mondenă românească. Cei doi s-au căsătorit în 2012 și au doi copii: Vlad, de 10 ani, și Lia, de 3 ani. Dintr-o relație anterioară, regizorul mai are un fiu, Barbu.

Soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță

Într-o postare făcută pe rețelele de socializare, Dana Rogoz a dezvăluit că soțul ei a plecat împreună cu cei doi copii ai lor la casa pe care o dețin la Viscri.

Actrița a motivat această alegere a familiei, mărturisind că pentru ea este o perioadă foarte aglomerată, cu filmări pentru un nou proiect.

„Duminica asta a fost cu multă joacă. Am ieșit în parc, am mers cu bicicletă, am jucat petanque, badminton… desene animate, film, nebunieeeee! Am încercat să profit cât mai mult de timpul împreună cu ei, căci săptămâna această eu filmez în fiecare zi de dimineața și până seară, așa că ei trei vor pleca la Viscri. Am hotărât împreună cu Radu că e mai bine să stea cu ei acolo, decât prin București. Doar că aseară ne era deja dor unii de ceilalți…”, a transmis Dana Rogoz pe internet.

Ea a povestit că îi este foarte dificil fără familia ei, deși petrece o zi întreagă filmănd pentru serialul Groapa.

„Ieri am plecat de acasă la filmari la 5 dimineața si m-am întors seara la 8. Între timp, Radu și copiii plecaseră la Viscri. Ce goală mi s-a părut casa! M-am uitat la știri, și nu la desene, am făcut puțin stretching și m-am băgat în pat. Dar înainte să adorm, m-am uitat la fotografii cu noi 4”, a povestit actrița.

Dana Rogoz, confesiuni despre căsnicia cu regizorul Radu Dragomir

Dana Rogoz l-a cunoscut pe soțul ei pe platourile de filmare ale serialului „La Bloc”, Radu Dragomir fiind unul dintre regizorii acestuia. Pe lângă relația lor de cuplu, cei doi colaborează și pe plan profesional. Actrița a jucat rolul principal în filmul „Mo”, alături de Mădălina Craiu și Răzvan Vasilescu, peliculă care a fost regizată de Radu Dragomir și care a avut ca sursă de inspirație un caz mediatizat din presă, despre un profesor universitar care și-a agresat sexual o studentă.

Într-un interviu acordat recent, Dana Rogoz a vorbit despre momentul emoționant în care Radu Dragomir a cerut-o în căsătorie.

„Am fost cerută în căsătorie de Paște, într-o rulotă pe care tocmai ne-o cumpăraserăm din Germania. Era seară deja, parcaserăm chiar în centrul orașului Praga, unde urma să rămânem peste noapte, când Radu a scos inelul… A fost foarte emoționant pentru amândoi. Cererea a venit după mulți ani de relație și era un pas pe care amândoi îl consideram firesc. Cu alte cuvinte, Radu era 100% sigur care va fi răspunsul meu. Dar tot a fost foarte emoționant acel „Da'. Eram extrem de fericită! Și uite cum, la finalul lunii mai, sărbătorim 21 de ani de relație, iar în iulie, 13 ani de căsătorie”, a povestit actrița pentru VIVA!.

Vedeta a mărturisit că face o echipă excelentă cu soțul ei, adaptându-se cu ușurință tuturor dificultăților care le apar în cale.

„Viața s-a schimbat și noi împreună cu ea. Ne-am adaptat schimbărilor și continuăm să o facem, căci viața alături de copii te obligă mereu să o faci. Suntem o echipă!”, a mai spus ea pentru sursa citată.

