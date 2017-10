De ce nu il vei vedea niciodata pe Printul William purtand verigheta

Daca o admiri pe Kate Middleton si esti atenta la fiecare aparitie a acesteia, probabil ai observat ca aceasta poarta inelul de logodna si verigheta, insa aceasta lipseste de pe mana Printului William.

Probabil te-ai gandit ca este vorba de inca o regula a casei regale, insa nu este cazul si in aceasta situatie. Potrivit Vogue US, in 2011, inainte de nunta lui Kate Middleton cu Printul William, reprezentatii familiei regale au emis o declaratie potrivit careia Ducesa de Cambridge va purta verigheta, insa nu si Ducele.

De ce? Ei bine, se pare ca este vorba pur si simplu de o alegere personala. „Lui nu ii plac bijuteriile si cei de la Palat au emis o declaratie inainte de nunta lor in care anunta acest lucru”, a declarat Penny Junor, autorul cartii „The Duchess: Camilla Parker Bowles and the Love Affair that Rocked the Crown”.

Printul William nu este singurul membru al familiei regale care nu poarta verigheta. Nici Printul Philip nu o poarta, desi este casatorit cu Regina Elisabeta a II-a de aproape 70 de ani. Cel care a ales sa poarte aceasta bijuterie este Printul Charles, el purtand verigheta si in timpul casatoriei cu Diana, dar si acum, cand este casatorit cu Camilla Parker Bowles, insa nu pe inelar, ci pe degetul mic.

Foto: Instagram