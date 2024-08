Dana Rogoz, imagini fabuloase din vacanța în Bali. Prin ce experiențe a trecut artista alături de familia ei: „Am vrut neapărat să revenim”

Dana Rogoz a fost într-o vacanță splendidă în Bali împreună cu soțul ei, Radu Dragomir, cei doi copii pe care îi au împreună, Vlad și Lia, și Barbu, băiatul pe care regizorul îl are dintr-o relație anterioară. Actrița și-a ținut la curent fanii de pe rețelele de socializare cu experiențele de care are parte în această călătorie și a împărtășit o mulțime de imagini cu activitățile lor.

Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, obișnuiesc să călătorească des împreună cu cei doi copii ai lor, iar până acum au fost într-o mulțime de destinații exotice. Actrița a fost recent alături de familia ei în Bali și le-a povestit urmăritorilor săi despre experiențele avute în această destinație.

„Ieri, în ultima zi de vacanță aici, am fost la Bali Safari. L-am vizitat și acum 2 ani (ba chiar am și stat cazați atunci în Safari), dar am vrut neapărat să revenim, mai ales că acum e și Lia mai mare și poate înțelege mai mult. Și adevărul e că e atât de mare acum, încât atunci când am întrebat-o, înainte de a începe Safari Journey (unde urma să vedem lei, zebre, girafe, etc), ce animale își dorește cel mai mult să vadă, ea mi-a răspuns senină: „oițe”. :)))))) Am dat de mâncare zebrelor, girafelor, cămilelor, elefanților, leilor și tigrilor, noi, oamenii, stând de data această în cușcă și animalele dând ture pe lângă noi. Ah, am hrănit și pești cu biberonul! A fost foarte drăguț și, sincer, nu cred că va exista vacanță în Bali cu copiii fără o intrare la Safari Bali”, a scris Dana Rogoz pe Instagram.