Dana Rogoz, mesaj emoționant pentru soțul ei. Cei doi au sărbătorit „Nunta de Mătase”: „Azi am îmbrăcat din nou o rochie albă”

Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. S-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii, pe Vlad și pe Lia. Regizorul mai are un băiat, pe nume Barbu, dintr-o căsnicie anterioară.

Actrița a postat pe Instagram un mesaj emoționant și a împărtășit o ședință foto în care apar și cei doi copii ai lor.

„Azi sărbătorim Nunta de Mătase, adică aniversarea a 12 ani de la căsătorie. Bine, tot anul acesta, la finalul lunii mai, am împlinit și 20 de ani de relație! Așadar, 20 de ani de relație, dintre care 12 de căsnicie, în care am adunat enorm de multe amintiri frumoase. Și dacă tot facem calcule, mai mult de jumătate din viața mea am trăit-o alături de el!

Și ce frumoasă ne-am făcut viață asta împreună! N-a fost mereu ușor, dar ne-am sprijinit unul pe celălalt, am avut încredere unul în celălalt, cu multă iubire, admirație și respect. Ne-am simțit mereu mai puternici împreună, mai pregătiți, mai creativi, mai inspirați, mai curajoși, mai visători, mai buni împreună. Așa că azi am îmbrăcat din nou o rochie albă și am făcut rapid aceste fotografii, fie punând aparatul pe stativ, fie rugând copiii să ne fotografieze. Minunile acestea două, rodul iubirii noastre! Trec anii, trec dar trec împreună!”, a povestit Dana Rogoz.