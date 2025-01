Daliana Răducan, dezvăluiri despre cariera ei. Cum și-a descoperit pasiunea și cum și-a dezvoltat afacerea: „Am muncit și învățat cât în 40 de ani”

Daliana Răducan, soția lui Răzvan Simion, și-a deschis sufletul în paginile revistei VIVA!, unde a vorbit despre parcursul său profesional, influența tatălui în alegerea carierei și relația dintre soțul ei și părinții săi.

Încă din adolescență, Daliana Răducan a fost atrasă de arhitectură și design interior, iar sprijinul și exemplul tatălui ei au jucat un rol esențial în formarea sa profesională. Acum, ea își dedică timpul pasiunii sale, creând spații sofisticate și funcționale, cu un stil unic și o atenție deosebită la detalii.

Pe lângă carieră, Daliana a vorbit și despre dinamica familială, menționând cum Răzvan Simion se înțelege cu părinții săi și cum susținerea lor a contribuit la echilibrul din viața de cuplu.

„Am fost un copil silitor, cu note mari la școală. Nu știu dacă mi-a plăcut neapărat școala cât aceasta mi-a fost educația dată de acasă, amândoi părinții fiind ingineri și premianți la rândul lor. (zâmbește) Mi-am dorit dintotdeauna să devin designer de interior. De la 12 ani jucam The Sims pe calculator. Îmi plăcea să construiesc case și interioare de pe atunci.

La început, am câștigat experiență și mai puțin bani. M-am angajat la începutul anului 5, ca junior arhitect, la un birou mare de arhitectură, unde am învățat cu adevărat meserie. E foarte greu pentru o femeie tânără să se întrețină cu bani puțini, dar am rezistat, am știut că, dacă fac bine ce fac, vine și vremea să îmi cumpăr ce îmi doresc. Următorul pas important în maturizarea mea ca arhitect și ca om a fost experiența Visuri la cheie. În cei 4 ani de Visuri la cheie am muncit și învățat cât în 40 de ani.

Am lucrat doar în domeniul meu: arhitectură și design interior. Nu m-a atras niciodată altceva. Aș lua-o oricând de la capăt pe același drum. Arhitectura și designul fac parte din mine, din stilul meu de viață. Sunt aproape 7 ani de zile de când mi-am luat dreptul de semnătură ca arhitect. De atunci, lucrez pe cont propriu. Am propriul meu birou de arhitectură și design interior. Recunosc că a fost o perioadă grea de tranziție, de la angajat la a fi propriul șef. A trebuit să îmi creez o disciplină singură, să alerg după clienți, să mă țin de un plan. La început, luam proiecte și pe bani foarte puțini, doar ca să îmi creez un portofoliu.”, a declarat Daliana.