Răzvan Simion, anunț inedit după căsătoria cu Daliana Răducan. Ce planuri au cei doi: „De aici o să înceapă momentele de cumpănă”

Daliana Răducan și Răzvan Simion s-au căsătorit pe 8 iunie 2024 în cadrul unui eveniment organizat în cerc restrâns. Cei doi formează un cuplu de aproape trei ani și au demonstrat că au o relație stabilă și bazată pe iubire. Prezentatorul TV și partenera lui s-au logodit la începutul anului 2023.

În prezent, cuplul își dorește să se mute într-o locuință mai spațioasă. Anterior, Răzvan locuia în apropierea colegului său de platou, Dani Oțil, dar, la un moment dat, drumurile lor s-au separat. Răzvan Simion a ales să se mute în altă casă, în timp ce Dani Oțil a legat noi prietenii cu vecinii săi. Acum, Răzvan Simion se pregătește pentru o nouă schimbare, însă are încredere că, în materie de arhitectură și design interior, partenera sa de viață este cea mai potrivită persoană pe care se poate baza.

„Nu știu dacă sunt un om al bilanțurilor. A fost anul în care am ales să facem cea mai frumoasă petrecere de nuntă pe care și-o poate imagina un cuplu, restrânsă, 56 de persoane, multe supărări după, dar atâtea locuri am avut. Am ales să ne facem luna de miere într-un loc în care am mai fost, dar la un alt nivel, pe care ni l-am dorit mereu, și pe care care îl dorim tuturor îndrăgostiților și căsătoriților, porumbeilor. Am fost în Bali. Căutăm ceva mai mare acum să ne achiziționăm, poate o casă, deși amândoi preferăm un apartament. Cred că de aici o să înceapă momentele de cumpănă. Arhitectul îl am, trebuie doar să ne hotărâm asupra zonei. (…) Evident, mi s-a spus că două-trei perne pot și eu să aleg, hai și un candelabru, dar doar atât.”, a spus Răzvan Simion pentru viva.ro.