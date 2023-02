Cum se menține în formă maximă, la 54 de ani, Ramona Bădescu: „Am un antrenor personal”

Actriță, cântăreață și model, Ramona Bădescu a dezvăluit care sunt trucurile de frumusețe și dieta la care apelează la 54 de ani pentru a se menține în formă maximă. Vedeta a recunoscut că merge frecvent la sala de fitness și este adepta unui stil de viață sănătos.

„Am început să merg la sală aproape zilnic, pentru că am mai mult timp dimineața, de când Ignazio merge la grădiniță. Am noroc că sala de sport e lângă mine și mă mobilizez repede. Eu nu vreau să slăbesc! Vreau să mă tonific, să cresc în greutate, dar în mușchi. Iar asta înseamnă că trebuie să scad lichidele și să cresc masa musculară, ceea ce mă va face să cântăresc mai mult, dar, uitându-mă în oglindă mă voi simți mai tonică, având în vedere că organismul se transformă în timp”, a declarat Ramona Bădescu pentru click.ro .

Vedeta a mai declarat că a apelat la ajutorul unui antrenor personal și mizează mult pe antrenamentele menite să îi tonifice corpul.

Ramona Bădescu a vorbit acum deschis despre trucurile pe care le aplică pentru a-și păstra tinerețea, recunoscând că apelează atunci când este nevoie la ajutorul medicilor esteticieni, însă declară și că mare parte din felul în care arată se datorează geneticii și faptului că este o femeie care a pus mereu preț pe îngriire.

„Dincolo de fap­tul că am moștenit de la mama o genă bună, eu sunt dintot­deauna ge­nul de fe­meie care se îngrijește: chiar de cu­rând am fost să-mi fac niște analize și me­dicii mi-au spus că, deși am vârsta fizică de 53 de ani, vârsta mea biolo­gi­că e de doar 37 de ani. Deci e bi­ne! (râde) Apoi, din fericire, azi, datorită avan­su­ri­lor în medi­cină, nu te mai pa­nichezi la apariția unui rid: bo­to­xul își face imediat efectul”, a precizat ea într-un interviu acordat în urmă cu câteva luni pentru Formula As.