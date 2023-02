Ramona Bădescu, dezvăluiri despre problemele pe care le are cu fiul ei în vârstă de 3 ani

Ramona Bădescu este una dintre vedetele care a păstrat discreția în ceea ce privește viața personală. Actrița a devenit mamă pentru prima dată la vârsta de 51 de ani, iar această veste a luat prin surprindere pe toată lumea, deși în trecut și-a făcut publică dorința de a avea un copil alături de partenerul ei. Ea locuiește de mai bine de 30 de ani în Italia, trăiește de cinci ani o poveste de dragoste cu omul de afaceri Fabio Cali și împreună au un băiețel, pe nume Ignazio, în vârstă de 3 ani și jumătate.

Actrița în vârstă de 54 de ani a povestit într-un interviu acordat recent despre problemele pe care le are cu fiul ei și cum încearcă să depășească momentele mai dificile.

Ramona Bădescu a vorbit acum deschis despre trucurile pe care le aplică pentru a-și păstra tinerețea, recunoscând că apelează atunci când este nevoie la ajutorul medicilor esteticieni, însă declară și că mare parte din felul în care arată se datorează geneticii și faptului că este o femeie care a pus mereu preț pe îngriire.

„Dincolo de fap­tul că am moștenit de la mama o genă bună, eu sunt dintot­deauna ge­nul de fe­meie care se îngrijește: chiar de cu­rând am fost să-mi fac niște analize și me­dicii mi-au spus că, deși am vârsta fizică de 53 de ani, vârsta mea biolo­gi­că e de doar 37 de ani. Deci e bi­ne! (râde) Apoi, din fericire, azi, datorită avan­su­ri­lor în medi­cină, nu te mai pa­nichezi la apariția unui rid: bo­to­xul își face imediat efectul”, a precizat ea într-un interviu acordat în urmă cu câteva luni pentru Formula As.