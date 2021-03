Cum se înțelege Alex Velea cu Maya, fiica Antoniei

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai apreciate cuplurile de vedete din showbiz-ul autohton. Au împreună doi băieți, pe Dominic și Akim, iar artista mai are o fiică, Maya, din căsătoria anterioară cu Vincenzo Castellano.

Într-un interviu pentru Antena Stars, Alex Velea a vorbit cu sinceritate despre începutul relației sale cu Antonia și cum au fost afectați de speculațiile din presă și comentariile negative la adresa lor de la vremea respectivă. „Ne durea inima pentru părinții noștri că văd tot felul de articole și mama avea probleme cu tensiunea și asta mă frustra. A trecut perioada asta. Oamenii ne vedeau urât, că ne-am destrămat unul altuia familiile, că am încercat să ne construim o fericire pe necazul altora. Și le-am demonstrat că nu este deloc așa. Suntem niște oameni care și-au căutat norocul și fericirea.”

Alex Velea a făcut dezvăluiri și despre relația pe care o are cu fiica Antoniei, Maya, care locuiește în Italia, alături de tatăl său, Vincenzo Castellano. Recent, Antonia și Alex Velea s-au bucurat de o reuniune emoționantă cu Maya. „Nu o văzusem de 6 luni, pentru că noi am plecat din Italia fix cu carantina. Abia așteptam să mergem și noi, dar și băieții să o vadă pe sora lor. Nu există ocazie în care să nu amintească de sora lor. Toți abia așteptam să o vedem. O consider ca pe copilul meu și mi-am dorit mult ca și ea să mă accepte ca pe un prieten mai mare.”

Pentru Alex Velea a fost important ca Maya să îl accepte și este fericit de relația apropiată pe care o are cu ea. „Sunt fericit că avem genul ăsta de relație, că m-a acceptat în viața ei, iar lucrurile sunt exact așa cum trebuie să fie într-o familie. Acum lucrurile și-au intrat pe un făgaș normal și de acum înainte o să fie vizitele de ambele părți, o să mergem și noi acolo, o să vina și ea aici. Gata, a terminat cu divorțul și au ajuns la un numitor comun”, a adăugat artistul pentru sursa menționată anterior.

Cu această ocazie, Alex Velea a vorbit și despre planurile de nuntă pe care le are alături de Antonia. „Nu o să trăim toată viața în concubinaj. Nu suntem cei mai tradiționaliști, dar lucrurile astea contează față de noi înșine, Dumnezeu și o să facem și nunta. Dar așteptăm momentul oportun”, a declarat Alex Velea pentru Antena Stars.

Citește și:

Mesajul transmis de Pavel Bartoș după ce Smiley și Gina Pistol au devenit părinți

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro