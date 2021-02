Alex Velea, declarații despre cum relația cu Antonia i-a afectat negativ cariera

Antonia și Alex Velea formează un cuplu de mulți ani, au împreună doi băieți, pe Dominic și Akim, însă cântărețul a dezvăluit și un aspect mai puțin plăcut al vieții sale.

Invitat la podcastul produs de canalul de Youtube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira, Alex Velea a vorbit pentru prima dată despre modul în care relația cu Antonia i-a afectat negativ cariera, piesele sale fiind difuzate din ce în ce mai rar la posturile de radio sau TV. Cu toate acestea, artistul a declarat că nu îl afectează prea mult acest lucru, el alegând să se concentreze pe aspectele cu adevărat importante din viața lui.

„De când m-am combinat cu nevastă-mea mi se pare că am fost cumva pedepsit și mi s-a părut că am fost, și eu și ea (…) ne-au băgat așa într-un con de umbră sau și-au dorit să ne bage. Din 2015, după Din vina ta nu m-au mai dat cu nimic. M-au dat puțin cu Defectul tău sunt eu, chiar înainte să se nască Domi, am lansat-o cred că în noiembrie 2014. De atunci nu m-au mai dat cu nimic, au rulat tot anul Din vina ta, au bubuit-o, după care au zis ce sens mai are să mai scoți o piesă, păi am lansat doar o piesă anul ăsta, n-am cum ca artist să scot doar o piesă”, a spus Alex Velea.

Cântărețul a mai dezvăluit și motivul pentru care nu dorește să mai participe la concerte mari unde cântă zeci de artiști. „Mi-am promis acum ceva timp că nu o să mă mai duc, mi-am călcat pe inimă, așa cum fac și restul, ca să mă complac în mocirlă, să mai trăiesc cu speranța că poate o să mă dea și să nu îi supărăm pe domnii care fac playlistul la radio. Și se duc și la fel am făcut și eu și mi-am zis că nu merge așa. Am coloana flexibilă, dar e intactă și am zis să rămână așa”, a precizat el.

Recent, invitat în emisiunea „Xtra Night Show” de pe Antena Stars, Alex Velea a făcut declarații despre nunta cu Antonia, mărturisind că amândoi își doresc să facă pasul anul acesta. „O să se căsătorească toată lumea anul ăsta. Și noi ne dorim treaba asta. Să nu mai trăim în concubinaj. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Încă e o perioadă dubioasă. Am botezat și eram trei familii în biserică maxim.”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro