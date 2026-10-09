Cum gestionează Bella Santiago și Nicu Grigore momentele tensionate din relație. Dezvăluirea artistei: „Ne certăm și noi…”

Bella Santiago a dezvăluit detalii neștiute din căsnicia cu soțul ei, Nicu Grigore, și a recunoscut care dintre cei doi cedează primul în momentele în care au parte de conflicte.

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  de  ELLE.ro
Bella Santiago și soțul ei, Nicu Grigore
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Bella Santiago a vorbit deschis despre tensiunile care mai apar în căsnicia cu soțul ei, Nicu Grigore. 

Bella Santiago, detalii neștiute din căsnicia cu Nicu Grigore

Bella Santiago, originară din Filipine, și Nicu Grigore, fost sportiv de performanță, kinetoterapeut și talent manager, s-au întâlnit în septembrie 2017, după ce Nicu a ascultat-o cântând și a decis să încerce să îi câștige inima. Un an mai târziu, el a cerut-o în căsătorie, iar ceremonia civilă a avut loc chiar înainte ca Bella să câștige marele premiu la X Factor. În 2023, cei doi și-au consolidat povestea de dragoste printr-o nuntă de vis. Bella are o fiică, Kescielle, dintr-o relație anterioară, despre care artista a declarat că nu mai menține legătura cu tatăl biologic și că nu intenționează să se întoarcă în Filipine.

Recent, Bella Santiago a făcut mărturisiri despre dinamica din relația cu Nicu Grigore și despre cum decurg conflictele în cazul lor. 

„Eee, ne certăm și noi. Nu ca românii, ca filipinezii. (…) Eu câștig! Eu!!! (n.red. cine cedează primul) El e foarte figurant”, a spus Bella Santiago pentru Libertatea.

Bella Santiago și Nicu Grigore au participat împreună în al doilea sezon de la Power Couple, iar soțul artistei a fost concurent la Survivor România 2026, unde a făcut parte din echipa Războinicilor. Cei doi nu ar mai refuza provocarea unui alt reality show. 

„Aș vrea să mai participăm într-un reality show. Dar până atunci cred că o să filmăm un videoclip împreună. Am o piesă pentru el. Urmează să lansez câteva piese și am o piesă și pentru el, care este foarte funny.”

Bella Santiago, mărturisiri sincere despre căsnicia cu Nicu Grigore

Bella Santiago a dezvăluit că relația sa cu Nicu Grigore se bazează pe încredere și comunicare sinceră, excluzând complet gelozia din viața de cuplu. Artista a explicat că orice conflict apărut între ei este rezolvat prin discuții deschise, iar persoana care a greșit este cea care face primul pas spre împăcare. Un principiu esențial în căsnicia lor este să nu meargă niciodată la culcare supărați.

„Noi rezolvăm certurile prin comunicare, suntem vulcanici amândoi, dar reușim să ne împăcăm, vorbim și ne iertăm fiecare, niciodată nu dormim supărați. Cine a făcut greșeala face primul pas”, a spus Bella Santiago pentru VIVA!

„În primul rând, ne-am acceptat, încă de la început, așa cum suntem, ne respectăm foarte mult unul pe celălalt, iar de fiecare dată când ne certăm, lăsăm să treacă 5-10 minute și unul dintre noi – de obicei, cel care se simte cu „musca pe căciulă” – își cere scuze, după care totul revine la normal. În caz de certuri mai grave, o rezolvăm prin comunicare, nu ne place să dormim certați”, a completat Nicu Grigore.

Cei doi au și câte un sfat pentru cuplurile care renunță să mai lupte la relație și aleg despărțirea ca metodă mai ușoară de rezolvare a problemelor.

„Noi am reușit să găsim echilibrul ca urmare a experienței pe care am avut-o fiecare în relații. La începutul relației noastre, am povestit tot despre ce nu a fost bine, ce nu a mers, și uite că noi am găsit calea de mijloc, să nu mai repetăm aceleași greșeli, și cred că am reușit cumva, iar asta ne-a ajutat mult să ținem echilibrul. Cred că sfatul este să găsească timp pentru ei doi, să vorbească, să mai iasă la un film, la restaurant, să nu piardă timpul destinat relației de cuplu, să fie deschiși mereu, să discute problemele și să le rezolve împreună”, a declarat artista.

„Sfatul pentru astfel de cupluri este să fie asumați și să se accepte unul pe celălalt așa cum sunt, să comunice orice îi deranjează, să ofere înțelegere unde este cazul și să își rezolve problemele singuri, fără a implica pe nimeni din afara relației, pentru că, în general, într-o relație, dacă stai să asculți opiniile separate, ambii au dreptate. Deci ei singuri, prin comunicare, trebuie să repare ce au stricat. În ceea ce privește terapia, nu mi se pare o rezolvare, mi se pare ciudat să implic un străin în viața noastră care să afle primul ceea ce eu ar fi trebuit să știu de mult. Înseamnă că, de fapt, până în momentul în care s-a ajuns acolo, am trăit în minciună alături de un om care s-a prefăcut că totul e OK până când nu a mai suportat și a explodat… Și când a explodat, am ajuns la mediator sau, cum îl numesc unii, terapeut. (zâmbește) Este strict părerea mea, a nu se generaliza”, a mai spus soțul ei.

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Foto: Instagram

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