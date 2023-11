Cum au apărut Andreea Bălan și Victor Cornea pe rețelele de socializare: „Multă dragoste”

Andreea Bălan și Victor Cornea formează un cuplu de câteva luni și deseori își surprind într-un mod plăcut fanii cu diverse apariții împreună.

Andreea Bălan și partenerul ei, Victor Cornea, au fost la un eveniment privat și nu au ratat ocazia de a se fotografia împreună. În imaginea publicată de artistă, ea poartă o rochie pe care a completat-o cu ciorapi negri și pantofi cu toc. În ceea ce îl privește pe jucătorul de tenis, acesta a optat pentru o cămașă neagră și pantaloni negri.

Relația dintre Andreea Bălan și Victor Cornea este din ce în ce mai serioasă, iar drept dovadă stă pasul important pe care l-au făcut recent cei doi. Artista și jucătorul de tenis au decis să locuiască împreună. Mai exact, el stă alături de partenera lui, mama ei, dar și de Ella și Clara, fiicele pe care vedeta le are împreună cu fostul ei soț, George Burcea.

Victor Cornea a dezvăluit că informația conform căreia s-a mutat în casa partenerei sale, Andreea Bălan, este adevărată.

Recent, s-a aflat un detaliu pe care nu mulți îl știau până acum despre Victor Cornea. Jucătorul de tenis are un copil, un băiat în vârstă de 10 ani, pe nume Luca, dintr-o relație anterioară. Victor Cornea a făcut câteva declarații despre relația pe care o are cu fiul său, dar și cu mama lui. El a precizat că se preocupă de educația lui și chiar i-a oferit ajutorul spre o carieră în lumea sportului.

„Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr. Irina este bucureșteancă și am avut o poveste frumoasă de dragoste, cândva. Așa a fost situația atunci, eu am stat mult timp în Statele Unite în acea perioadă… Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui, cu propria lui carieră! Luca are 10 ani, este clasa a V-a și stă cu mama lui în București și a ales să joace fotbal, nu tenisul de câmp, după modelul meu. Nu l-am constrâns, ba chiar l-am ajutat să se înscrie la Dinamo, la o grupă de copii, un club la care de altfel activez și eu. Vă asigur că mă înțeleg foarte bine cu băiatul meu, nici vorbă de a-mi uita de îndatoririle ce-mi revin”, a mărturisit Victor Cornea pentru cancan.ro.