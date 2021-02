Cum arată și cu ce se ocupă astăzi Irina Nicolae, fosta membră a trupei A.S.I.A.

„Sună periculos”, „Dă-mi nopțile înapoi” și „Inima mea” sunt piesele de referință ale trupei A.S.I.A., care a creat o adevărată isterie în urmă cu mai bine de 20 de ani și avea să se afle în toate topurile muzicale.

Trupa A.S.I.A. a fost înființată de compozitorul Adrian Ordean și bateristul Florin Ionescu pe data de 8 martie 1999 și inițial era formată din Anca Neacșu, Sorana Darclee-Mohamed, Irina Nicolae și Anemona Niculescu. După un an, Anemona a părăsit trupa, iar în locul ei a venit Alexandra Potora. Ulterior, și Alexandra a decis să părăsească trupa A.S.I.A. și a venit Alina Crișan.

În anul 2006 trupa s-a destrămat și fiecare membră a încercat alte proiecte muzicale independente. În ceea ce o privește pe Irina Nicolae, s-a retras din lumina reflectoarelor, iar în prezent locuiește în Budapesta, alături de soțul ei, Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo, și fiica lor, Scarlett Maria, care a împlinit în luna februarie 3 ani. Irina Nicolae și Marius Vizer s-au căsătorit în anul 2015 și sunt împreună din 2002.

Irina Nicolae a decis să părăsească trupa A.S.I.A. în anul 2005. Ea a vorbit despre această decizie radicală, dar și ce anume a urmat după o asemenea schimbare pe blogul personal. „Anul 2005 aduce cu el dorința unei schimbări, astfel că la sfârșitul lunii ianuarie decid să mă desprind de formația care m-a consacrat în favoarea vieții personale. Mi-am „mutat” sufletul și visele în alt colț de lume, am călătorit, am iubit și am fost iubită, am dăruit și am primit înapoi înzecit, am adunat dorințe, speranțe și bucurii.”

Însă, Irina a revenit destul de repede în atenția publică după plecarea din formație, pentru că în anul 2007 a început să prezinte emisiunea „Șuvițe cu fițe” de pe Euforia TV. În februarie 2008, a lansat prima ei carte, iar la sfârșitul aceluiași an a lansat o altă carte pentru copii care se numește „În țara lui Dovlecel.”

Irina Nicolae, fosta solistă a trupei A.S.I.A., se ocupă în prezent de creșterea fetiței sale, Scarlett Maria. „Sunt mamă și asta îmi ocupă tot timpul. Sunt implicată 100% în creșterea și educarea fetiței mele (…) Cred că este cea mai frumoasă meserie din lume, și cea mai răsplătită… Zâmbetul fetiței mele este un întreg univers pentru sufletul și familia mea”, a declarat Irina Nicolae într-un interviu pentru revista Viva!, citată de impact.ro.

