Cum arată Inoke, fiica în vârstă de 18 ani a lui Cabral

Inoke are 18 ani și este fiica pe care Cabral Ibacka o are din mariajul cu Luana. Potrivit profilului personal de Facebook, Inoke lucrează în cadrul Girl Up România, un ONG fondat de Sofia Scarlat și care face parte din rețeaua inițiată de Națiunile Unite pentru a atinge egalitate de gen pe tot întinsul lumii.

În luna septembrie a anului 2020, Inoke a împlinit vârsta de 18 ani, iar Cabral a scris un articol special pe blogul său cu această ocazie. „Nu-mi spune că zboară timpul, că văd. Nu-mi spune că se topesc secundele de parcă nici n-au fost, că simt. Nu-mi arăta poze vechi… că parcă-s făcute ieri. Dar nu-s. Au trecut 18 ani de când mi-a venit în viață. Departe de a fi cel mai bun tată de pe lumea asta. Dar parcă nici cel mai rău. Au trecut 18 ani. Cu regrete că aș fi putut face lucrurile mai bine. Sau măcar mai altfel. Cu mulțumirea că ce am știut a face cum trebuie, deși nu a fost varianta ușoară… am știut. Acum… doar așteptarea de a vedea dacă am avut dreptate. Au trecut 18 ani de când a venit în viața mea și am văzut-o crescând și înflorind, zâmbind ori privindu-mă supărată fleașcă. S-a făcut mare pitica. Și nu i-am dorit sau urat să fie bogată. Frumoasă. Deșteaptă. De succes… sau orice altceva. Când mă gândesc la ea… îmi doresc să fie fericită”, a fost mesajul pe care Cabral l-a scris pe blogul personal.

La vremea respectivă, și mama lui Inoke, Luana, i-a transmis fiicei sale un mesaj pe rețelele de socializare. „Oricât de plăcut ar fi, prezentul nu poate fi menținut. Nici viitorul, prevăzut. În fața copilului, mi-am dat seama mereu că aparenta înțelepciune, cunoaștere lumească, inteligența, nu fac 2 bani. A iubi prea mult este la fel de rău cu a nu iubi deloc. An de an, de ziua ei, realizez cât de fragil și efemer e fiecare moment al vieții”, a fost mesajul pe care Luana l-a scris pe Instagram, alături de o fotografie cu Inoke din copilărie. Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Luana (@luanaibacka)

În prezent, Cabral formează un cuplu alături de Andreea Ibacka. Cei doi s-au cunoscut în anul 2007 pe platourile de filmare. În 2011, s-au căsătorit. În 2018, Andreea Ibacka a devenit mamă pentru prima dată. Ea a născut o fetiță, pe care o cheamă Namiko, fiind primul copil pe care Andreea și Cabral îl au împreună.

