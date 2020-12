Cum arată fiica lui David Hasselhoff, starul din „Baywatch”. Este model plus-size pentru lenjerie intimă

Actorul David Hasselhoff, starul din serialul de mare succes Baywatch, este extrem de mândru de cele două fiice ale sale, Taylor Hasselhoff și Hayley Hasselhoff.

În timp ce Taylor Ann, în vârstă de 30 de ani, încearcă să își facă o carieră la Hollywood – a apărut deja în filme precum Sharknado 4: The 4th Awakens – Hayley este model plus-size pentru lenjerie intimă, însă și-a încercat și ea norocul în actorie. Halsey, în vârstă de 28 de ani, a jucat în serialul Huge, dar și producții TV precum More than Puppy Love, Why Women Kill, Fearless sau The X Factor: Celebrity.

Halsey este model plus-size încă de pe vremea când avea 14 ani și a fost numită chiar și ambasador pentru Pulp Fashion Week din Paris. „Este foarte important să avem o revistă al cărei scop principal este să promoveze iubirea pentru propriile proporții, moda și formele. Faptul că m-am îmbrăcat în lenjerie intimă pentru acest shooting a fost un lucru care m-a făcut să mă simt foarte puternică”, declara Halsey în urmă cu doi ani când a pozat pentru coperta revistei SLiNK.

Ea a adăugat că, în ciuda faptului că pare atât de puternică, și ea mai trece prin momente dificile, în care se simte nesigură, din când în când. „Toate avem momente în care ne îndoim de frumusețea trupului nostru, dar trebuie să trecem peste ele și să învățăm să ne iubim corpurile, exact așa cum sunt. Pentru mine, este foarte important să pot trăi o viață în care îmi pot aprecia greutatea și formele. Și prin ce alt mod îmi pot celebra mai potrivit proporțiile, dacă nu printr-o ședință foto în lenjerie intimă? Decizia mea este să fiu fericită în corpul pe care îl am. Trebuie să iubești persoana care ești astăzi, pentru a putea deveni persoana de mâine.”

Într-un interviu acordat publicației The Telegraph, modelul a vorbit deschis despre cum a fost batjocorită din cauza greutății, în școală. „Am trecut prin multe când eram copil”, s-a confesat ea. „Eram mereu conștientă că nu arăt ca celelalte fete. Mi-au crescut sânii înaintea tuturor și am început să port sutien încă de la 9 ani. Mă simțeam foarte inconfortabil.”

Pasiunea lui Hasselhoff pentru industria modei trece dincolo de modelling. Ea are propria ei linie pentru Elvi, brand-ul englezesc care confecționează haine pentru femeile cu forme.

