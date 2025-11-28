Cum a schimbat-o pe Simona Pătruleasa rolul de mamă. Prin ce momente dificile a trecut înainte de a avea un copil: „Am izbucnit în plâns”

Simona Pătruleasa a vorbit despre cât de mult a schimbat-o rolul de mamă.

Simona Pătruleasa și fiica ei
Când avea aproximativ 30 de ani, Simona Pătruleasa a primit o veste cruntă, și anume aceea că nu poate avea copii. Vedeta a gestionat cu foarte mare greutate acest șoc, care i-a fost confirmat și de investigațiile făcute. Simona Pătruleasa s-a gândit la mai multe variante de a deveni mamă și până la urmă a apelat la fertilizarea in vitro. Astăzi, ea este mama unei fiice, pe nume Ingrid. 

Simona Pătruleasa, despre rolul de mamă

Simona Pătruleasa a vorbit cu emoție despre clipa în care a aflat că va deveni mamă. Pentru vedetă, acel moment a fost unul încărcat de emoții, iar asta pentru că până atunci știa că nu poate avea copii. Simona Pătruleasa a izbucnit în lacrimi când a fost informată că va avea un copil. 

„Atunci când am văzut-o pe Ingrid pentru prima oară, am izbucnit în plâns și nu mă puteam opri. Țin minte că mi-a scăzut și tensiunea, atât de puternică era emoția, și parcă nu îmi venea să cred că, în sfârșit, trăiesc acel moment. Când mi-a fost pusă în brațe și am văzut-o, a fost ceva extraordinar. Am plâns cred că vreo 30 de minute, lacrimile curgeau încontinuu, iar doamna doctor mă întreba dacă sunt bine, dacă sigur nu am nimic”, a povestit Simona Pătruleasa pentru emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV.

Simona Pătruleasa, despre zvonurile legate de divorț

De asemenea, Simona Pătruleasa și-a adus aminte și de zvonurile false care au tot circulat în presă conform cărora ea și soțul ei, Sabin Ivanof, ar fi divorțat. 

„Au trecut atâția ani de când nu am mai citit răutăți. A, stai puțin… Faptul că m-au „divorțat” de Sabin de zeci și sute de ori. Uite, acum mi-am adus aminte — au fost prea multe. Da, asta a fost. M-au „divorțat” de nenumărate ori, o adevărată răutate. Iar un alt lucru dificil a fost atunci când Ingrid era mică. Acum e mare și știe să deosebească lucrurile, dar atunci m-a afectat foarte mult, pentru că era prea mică să înțeleagă ce se întâmplă și de ce ne urmăreau oamenii prin oraș.”

Cum a început povestea de dragoste dintre Simona Pătruleasa și soțul ei, Sabin Ivanof

Simona Pătruleasa și Sabin Ivanof trăiesc o poveste de dragoste din 2005. Vedeta și partenerul ei s-au căsătorit în 2008 și au împreună o fiică, pe nume Ingrid. 

Simona Pătruleasa a fost invitată în podcast-ul „Acasă La Măruță”, iar cu ocazia asta a vorbit despre căsnicia ei de lungă durată cu Sabin Ivanof. Deși obișnuiește să fie discretă cu viața ei de familie, vedeta a povestit despre cum l-a cunoscut, de fapt, pe partenerul ei de viață. Vedeta a recunoscut că soțul ei a făcut mai multe gesturi ca să o cucerească și că s-au întâlnit abia după șase luni de când au început să aibă primele conversații.

„L-am cunoscut când eram la știri, la Realitatea TV. M-a văzut la televizor dimineața, spune el, pe la ora șase. Așa m-a văzut și mi-a trimis niște flori. Da, mi-a trimis flori de câteva ori, doar că nu ne-am întâlnit decât după șase luni de zile. Deci în șase luni de zile am vorbit de câteva ori la telefon, a durat ceva până să ne și întâlnim. Mi-a trimis flori impresionante, frumoase. Și la un moment dat, când m-a sunat domnul care îmi aducea florile, l-am întrebat: „domnule, dar cine îmi trimite florile?” Și l-am întrebat: „dar cum arată? Puteți să-mi spuneți cine este?” Și mi-a descris într-un fel în care… nu mi-a inspirat încredere sau, mă rog, dorința de a-l vedea, deși avea o voce foarte frumoasă”, a mărturisit Simona Pătruleasa. 

Simona Pătruleasa și soțul ei, Sabin Ivanof, au o relație extrem de solidă, motiv pentru care cei doi nu concep ideea să petreacă timp separați unul de celălalt. Cu excepția unei situații în care vedeta a fost plecată în scop profesional, ea și soțul ei sunt tot timpul împreună.

„Nu există așa ceva în 20 de ani, nu. Am fost eu plecată cu Andreea atunci, la festivalul de film. Trei zile, da. Dar atunci chiar la trei luni după ce ne-am cunoscut, trei luni, patru luni, cred. Nu, nu există la noi cu băieți, cu fete, nu. Dar e ceva ce nu am stabilit. Adică nu am spus eu: „nu te duci cu băieții” sau el: „nu te duci cu fetele.” E ceva ce a venit pur și simplu. Nu am stabilit o regulă.”

Citește și:
De ce Flavia Mihășan refuză să participe la emisiunile reality show de la Antena 1: „Am primit oferte, dar eu nu pot să…'

