Cu ce se ocupă astăzi actrița Maria Dinulescu: „Informația este cea mai buna investiție”

Maria Dinulescu a fost considerată multă vreme una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi. A jucat în scurtmetrajul Trafic, regizat de Cătălin Mitulescu și care a primit în anul 2003 Palme d’Or la Festivalul de la Cannes. A mai interpretat roluri în Milionari de weekend, California Dreamin’, Dublu, Far from Here, dar și în Pescuit Sportiv, performanța pentru cel din urmă fiind recompensată cu premiul la categoria cea mai bună actriță în cadrul Festivalului de Film de la Buenos Aires. De asemenea, a jucat și în serialul românesc Păcatele Evei, alături de Raluca Aprodu, Diana Dumitrescu, Răzvan Fodor, Oana Pellea și Alexandru Papadopol.

Deși nu mai apare în lumina reflectoarelor, Maria Dinulescu a reușit să se remarce într-un nou domeniu important: industria de real estate din Dubai. După numeroase roluri în teatru și film care i-au adus recunoaștere națională și internațională, acum inspiră clienți din întreaga lume să aleagă cele mai bune investiții imobiliare, în funcție de cerințele și resursele lor. Într-o piață competitivă și în continuă dezvoltare pe care a ajuns să o cunoască foarte bine, în special în timpul pandemiei, Maria știe că poate ajuta și investitorii români, în calitate de consultantă, să ia decizii care să le crească veniturile și nivelul de trai, ajutându-i să se dezvolte.

Posibilitatea de a primi o rezidență de 10 ani în Emiratele Arabe Unite la achiziția unei proprietăți de peste 500.000 de dolari, indiferent de forma de plată, este una din cele mai atractive modalități prin care țara încearcă să atragă turiști și investitori, deopotrivă. Flexibilitatea Golden Visa și noile construcții în plină dezvoltare, sistemul zero de taxare, lumea cosmopolită alcătuită din peste 207 naționalități, posibilitățile multiple de investiție și stilul de viață sunt plusurile care determină antreprenori din întreaga lume, indiferent de domeniu, să opteze pentru o proprietate în Dubai.

„În pandemie am început cu vânzarea unei case, am continuat cu construcția altor două, apoi am venit în Dubai unde am înțeles că există un potențial fantastic de business și am învățat cum funcționează acest Hollywood al imobiliarelor cu investiții de peste 25 de miliarde de dolari numai în anul 2021. Colaborând cu profesioniști de top din Dubai, am descoperit cât de importantă este, pe lângă mentalitatea de investitor, încrederea care se naște din expertiză și responsabilitate. Pentru că aici nu este vorba doar de achiziția unei proprietăți și de cunoașterea sistemului pentru a face cea mai buna investiție, ci și de o relație de încredere cu clientul – devii mâna lui dreaptă peste hotare.

Având la dispoziție o plajă largă de opțiuni și un plan de plată avantajos, clientul are nevoie de un consultant care știe să asculte, să pună întrebările corecte, să explice sistemul de investiții din Dubai, să ajute clientul să-și formuleze noi întrebări, sa îi clarifice neclaritățile și în mod special să facă dovadă de o foarte mare transparență. În calitate de consultant profesionist mă ocup de tot traseul investiției: de la alegerea celei mai bune oferte, achiziția, mobilarea și închirierea proprietății, toate acestea fără niciun cost pentru client. În tot acest proces sunt ajutată de o echipă întreagă de manageri, avocați, resurse umane, media care sunt parte din compania la care lucrez plus o întreagă echipă de consultanți din partea dezvoltatorului.”, spune Maria Dinulescu.

Impresionată de felul în care autoritățile și mediul de afaceri caută mereu soluții pentru a oferi cea mai bună calitate de viață și creștere financiară, Maria Dinulescu a ales să se implice în acest domeniu pentru a-și finanța ulterior proiectele artistice.

„Îmi doresc ca pentru scurtmetrajul pe care doresc să îl regizez și pentru alte viitoare proiecte pe care doresc să le dezvolt, să am independență creativă și financiară, să pot avea alături cei mai buni oameni, plătiți la adevărata lor valoare.”, adaugă Maria Dinulescu.

Această experiență, care vine la pachet cu înțelegerea unei culturi diferite și a unei industrii efervescente și competitive, reprezintă pentru Maria Dinulescu o decizie extrem de valoroasă:

„Informația este cea mai buna investiție. Dacă știi unde și când să investești, profitul este garantat. Ai nevoie de omul potrivit în locul potrivit. Îmi place să fiu consultantul perfect pentru clienții mei.”

Foto: PR

