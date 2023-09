Cu ce s-a confruntat Vlăduța Lupău după ce a născut

În luna august a anului 2022, Vlăduța Lupău a născut un băiețel de nota 10. Vedeta și soțul ei au ales pentru fiul lor un nume rar întâlnit la noi, Iair, dar cu o puternică semnificație. Iair este un nume întâlnit în Biblie și care simbolizează lumina, strălucirea, în special strălucirea lui Dumnezeu. Ziua lui Iair este stabilită pe 1 noiembrie, când se sărbătorește ziua tuturor sfinților.

Vlăduța Lupău obișnuiește să vorbească deschis atât despre momentele fericite din viața ei, cât și despre cele neplăcute. Recent, artista a făcut câteva confesiuni despre ce anume a pățit după ce a născut. Cântăreața și-a dorit să își împărtășească experiența, fiind vorba despre faptul că după ce a încheiat alăptarea, s-a confruntat cu dureri serioase de oase și articulații. Vedeta a spus și la ce anume a apelat pentru a-și reveni.

„După ce am terminat alăptarea am crezut că mor de durere de oase și articulații. Știți că inclusiv la ecograf am mers, atât de tare mă dureau. Beau colagen și starea mea s-a schimbat radical”, a mărturisit Vlăduța Lupău pe Instagram.