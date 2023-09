De ce Cabral nu mai vrea să lucreze alături de soția lui, Andreea. Declarațiile neașteptate ale prezentatorului: „Avem destul haos în viață”

Andreea și Cabral Ibacka formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au cunoscut în 2007, atunci când erau colegi într-o telenovelă românească, și s-au căsătorit în anul 2011. Au împreună doi copii, pe Namiko și pe Tiago, iar prezentatorul TV mai are o fată, care locuiește în Olanda, pe nume Inoke, din mariajul cu fosta lui soție, Luana Mitran.

Cabral Ibacka și soția lui nu se feresc să își declare susținerea reciprocă. Cei doi vorbesc deschis despre povestea lor de dragoste și au făcut deseori mărturisiri despre momentele dificile pe care le-au întâmpinat de când formează un cuplu. Deși au avut parte și de provocări, au reușit să le gestioneze și să treacă cu bine peste. Prezentatorul TV este recunoscut pentru faptul că de multe ori surprinde cu declarații care de care mai amuzante, iar confesiunea făcută recent despre Andreea Ibacka demonstrează acest lucru.

„Nu, pentru că suntem 2 cai de concurs și suntem foarte puțin toleranți la greșeli și atunci e greu să lucrăm unul cu celălalt. Mai ales că ne și știm, avem lista cu toate minusurile fiecăruia, că deși pare perfecta, nu e. Și având lista aia și eu și ea având lista mea se aprinde becul. Ia uite ce ai făcut? Și dacă am făcut ce? Și gata! Și iată haosul și nu avem nevoie de haos, e ok, avem destul haos în viață de la cei doi pinguini”, a declarat Cabral pentru Playtech Știri , întrebat fiind dacă își dorește să mai lucreze cu soția lui.

În stilul său amuzant caracteristic, Cabral a dezvăluit și câteva detalii neașteptate despre soția lui.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Ibacka a vorbit cu sinceritate despre cum s-a schimbat viața lor de cuplu de când au devenit părinți.

„Sigur că s-au schimbat foarte multe din activitățile noastre împreună. Cred că am bifat până acum o singură vacanță singuri și atunci eram gravidă, de fapt. La cinema numeri pe degete de câte ori am fost. Dar încercăm, și mă gândesc că din toamnă începem colectivitatea și cu Tiago și poate că viața noastră chiar se va schimba”, a declarat Andreea Ibacka pentru ego.ro .

Actrița a dezvăluit că a făcut tot posibilul pentru a nu se neglija, chiar dacă viața de mamă este una foarte solicitantă.

„Am încercat să ne vedem și de noi, ca indivizi. Eu, de exemplu, nu am renunțat niciodată să mă îngrijesc. Primele săptămâni era o provocare să mă spăl pe cap, după care am ajuns tot timpul la manichiură, la pedichiură, la epilat. Poate și prin prisma meseriei. Nu am fost o mamă care s-a delăsat în aspectele astea”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.