Cu ce problemă se confruntă Andreea Bănică. Artista le-a cerut sfatul fanilor ei: „Mi se rupe sufletul…”

Andreea Bănică le-a dezvăluit fanilor care este problema cu care se confruntă în prezent. Artista întâmpină o situație neplăcută cu vecinii ei și le-a cerut urmăritorilor săi sfaturi care o pot ajuta în soluționarea acestei probleme.

Andreea Bănică, probleme cu vecinii ei

Andreea Bănică obișnuiește să le povestească fanilor din experiențele de zi cu zi, atât cele pozitive, cât și cele negative. De data asta, a venit în fața urmăritorilor ei cu o problemă pe care o are cu vecinii ei. Potrivit artistei, câinele acestora face destul de mult zgomot când ei sunt plecați de acasă și deranjează și alte persoane. Cântăreața susține că vecinii nu par să fie interesați de bunăstarea animalului, pe care îl lasă adesea singur.

„Nu numai că nu pot dormi nici azi pentru că și aseară a fost același show, dar mai mult de atât mi se rupe sufletul….. Iar când îi suni fiica și îi spui frumos de 3-4 ori că se întâmplă acest „concert” ori de câte ori sunt plecați părinții, răspunsul este același: „Și ce vrei să fac eu?”. Oare îți trebuie facultate să pricepi că niște animale suferă de singurătate și că deranjează o familie cu copii care trebuie să doarmă că merg la școală ca și copiii tăi, și ca și tine la job. Eu aș face niște legi dure cum sunt în alte țări pentru protecția animalelor să vezi atunci dacă și-ar mai bate joc de animale.”

Acum câteva luni, Andreea Bănică și-a pierdut câinele și încă este afectată de această suferință. Cântăreața i-a fost alături animalului ei timp de 17 ani, perioadă în care a avut mare grijă de el și l-a iubit enorm.

„M-am răcorit! Dacă ați trecut sau treceți printr-o astfel de experiență, scrieți-mi în privat ce măsuri ați luat spre rezolvare.(…) Nu, că m-a luat bocitul… Așa se îngrijește un animal, până la final! 17 ani nu a știut ce este singurătatea!!! Iubit, îngrijit, adorat, fericit, l-am strâns la pieptul meu de la 3 luni…..până la 17 ani și l-am purtat cu mine peste tot. Aceasta a fost ultima zi din viața lui în care am avut pentru o clipă o fărâmă de speranță că va mai trăi… văzând că mănâncă… Mă simțeam atât de mică și mă înfundam de plâns știind că îmi voi pierde prietenul cel mai de preț! Mi-a transformat sufletul pur și simplu și pentru asta nu mi-am mai dorit să mă îndrăgostesc din nou. Este pur și simplu o alegere, dacă nu pot avea grijă de animăluțul meu, mai bine nu am unul ca să nu îl rănesc…”, a povestit artista pe social media.

Andreea Bănică l-a concediat în trecut pe soțul ei

Andreea Bănică și Lucian Mitrea trăiesc de foarte mulți ani o poveste de dragoste. Artista nu s-a ferit să recunoască faptul că, de-a lungul timpului, au întâmpinat și obstacole, dar pe care au reușit să le gestioneze și care le-au întărit și mai mult legătura. Recent, cântăreața a vorbit a vorbit despre perioada în care a decis ca ea și soțul ei să nu mai colaboreze din punct de vedere profesional. Andreea Bănică a explicat care a fost motivul și a precizat că în prezent Lucian Mitrea are o contribuție importantă în ceea ce privește cariera ei artistică.

„Pe toate planurile facem echipă. Noi suntem o echipă de când ne-am cunoscut. Eu mai am un manager: pe Marius China. Este managerul meu. Dar și Lucian în continuare îmi pune evenimente, se ocupă, nu e ca și când nu mai există, nu. Doar la un dat am mai rupt așa, pentru că era prea sensibil subiectul. Cred că eram eu în depresie după ce am născut. Și am zis: gata, nu mai vreau. Munceam enorm de mult și nu mai puteam, ajunsesem la saturație. Și atunci am decis că e mai bine să o mai rărim. Am făcut lucruri înțelepte la momentul potrivit”, a spus Andreea Bănică pentru cancan.ro.

