Cu ce problemă se confruntă Andreea Bănică. Artista le-a cerut sfatul fanilor ei: „Mi se rupe sufletul…”

Andreea Bănică se confruntă cu o situație neplăcută și a apelat la ajutorul fanilor ei.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Andreea Bănică
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Andreea Bănică le-a dezvăluit fanilor care este problema cu care se confruntă în prezent. Artista întâmpină o situație neplăcută cu vecinii ei și le-a cerut urmăritorilor săi sfaturi care o pot ajuta în soluționarea acestei probleme. 

Andreea Bănică, probleme cu vecinii ei

Andreea Bănică obișnuiește să le povestească fanilor din experiențele de zi cu zi, atât cele pozitive, cât și cele negative. De data asta, a venit în fața urmăritorilor ei cu o problemă pe care o are cu vecinii ei. Potrivit artistei, câinele acestora face destul de mult zgomot când ei sunt plecați de acasă și deranjează și alte persoane. Cântăreața susține că vecinii nu par să fie interesați de bunăstarea animalului, pe care îl lasă adesea singur.

„Nu numai că nu pot dormi nici azi pentru că și aseară a fost același show, dar mai mult de atât mi se rupe sufletul….. Iar când îi suni fiica și îi spui frumos de 3-4 ori că se întâmplă acest „concert” ori de câte ori sunt plecați părinții, răspunsul este același: „Și ce vrei să fac eu?”. Oare îți trebuie facultate să pricepi că niște animale suferă de singurătate și că deranjează o familie cu copii care trebuie să doarmă că merg la școală ca și copiii tăi, și ca și tine la job. Eu aș face niște legi dure cum sunt în alte țări pentru protecția animalelor să vezi atunci dacă și-ar mai bate joc de animale.”

Acum câteva luni, Andreea Bănică și-a pierdut câinele și încă este afectată de această suferință. Cântăreața i-a fost alături animalului ei timp de 17 ani, perioadă în care a avut mare grijă de el și l-a iubit enorm. 

„M-am răcorit! Dacă ați trecut sau treceți printr-o astfel de experiență, scrieți-mi în privat ce măsuri ați luat spre rezolvare.(…) Nu, că m-a luat bocitul… Așa se îngrijește un animal, până la final! 17 ani nu a știut ce este singurătatea!!! Iubit, îngrijit, adorat, fericit, l-am strâns la pieptul meu de la 3 luni…..până la 17 ani și l-am purtat cu mine peste tot. Aceasta a fost ultima zi din viața lui în care am avut pentru o clipă o fărâmă de speranță că va mai trăi… văzând că mănâncă… Mă simțeam atât de mică și mă înfundam de plâns știind că îmi voi pierde prietenul cel mai de preț! Mi-a transformat sufletul pur și simplu și pentru asta nu mi-am mai dorit să mă îndrăgostesc din nou. Este pur și simplu o alegere, dacă nu pot avea grijă de animăluțul meu, mai bine nu am unul ca să nu îl rănesc…”, a povestit artista pe social media. 

Andreea Bănică l-a concediat în trecut pe soțul ei

Andreea Bănică și Lucian Mitrea trăiesc de foarte mulți ani o poveste de dragoste. Artista nu s-a ferit să recunoască faptul că, de-a lungul timpului, au întâmpinat și obstacole, dar pe care au reușit să le gestioneze și care le-au întărit și mai mult legătura. Recent, cântăreața a vorbit a vorbit despre perioada în care a decis ca ea și soțul ei să nu mai colaboreze din punct de vedere profesional. Andreea Bănică a explicat care a fost motivul și a precizat că în prezent Lucian Mitrea are o contribuție importantă în ceea ce privește cariera ei artistică.

„Pe toate planurile facem echipă. Noi suntem o echipă de când ne-am cunoscut. Eu mai am un manager: pe Marius China. Este managerul meu. Dar și Lucian în continuare îmi pune evenimente, se ocupă, nu e ca și când nu mai există, nu. Doar la un dat am mai rupt așa, pentru că era prea sensibil subiectul. Cred că eram eu în depresie după ce am născut. Și am zis: gata, nu mai vreau. Munceam enorm de mult și nu mai puteam, ajunsesem la saturație. Și atunci am decis că e mai bine să o mai rărim. Am făcut lucruri înțelepte la momentul potrivit”, a spus Andreea Bănică pentru cancan.ro.

Citește și:
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei. Dezvăluirea creatoarei de conținut: „Încă de când am rămas însărcinată…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum

Recomandari
Victoria Beckham, declarații oneste despre intervențiile sale estetice: "Nu știu unde s-au dus acei sâni"
People
Victoria Beckham, declarații oneste despre intervențiile sale estetice: "Nu știu unde s-au dus acei sâni"
Mesajul transmis de Elena Vîșcu de ziua ei de naștere. Coregrafa a împlinit 38 de ani
People
Mesajul transmis de Elena Vîșcu de ziua ei de naștere. Coregrafa a împlinit 38 de ani
Kevin Federline, declarații șocante despre fosta lui soție, Britney Spears. Ce acuzații tulburătoare îi aduce artistei
People
Kevin Federline, declarații șocante despre fosta lui soție, Britney Spears. Ce acuzații tulburătoare îi aduce artistei
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei. Dezvăluirea creatoarei de conținut: "Încă de când am rămas însărcinată..."
People
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei. Dezvăluirea creatoarei de conținut: "Încă de când am rămas însărcinată..."
Katy Perry, declarații neașteptate despre viața ei amoroasă după apariția imaginilor cu ea și Justin Trudeau în ipostaze pasionale: "Mă îndrăgostesc mereu de..."
People
Katy Perry, declarații neașteptate despre viața ei amoroasă după apariția imaginilor cu ea și Justin Trudeau în ipostaze pasionale: "Mă îndrăgostesc mereu de..."
Ce salarii au cameramanii show-ului Asia Express. Suma primită pentru 44 de zile de filmare
People
Ce salarii au cameramanii show-ului Asia Express. Suma primită pentru 44 de zile de filmare
Libertatea
Acasă la mama Nadiei Comăneci. Cu ce bunătăți și-a așteptat doamna Ștefania-Alexandrina fiica: „Simplitatea e punctul dumneavoastră forte”
Acasă la mama Nadiei Comăneci. Cu ce bunătăți și-a așteptat doamna Ștefania-Alexandrina fiica: „Simplitatea e punctul dumneavoastră forte”
Bursucu, adevărul după ce s-a zvonit că s-a certat cu Teo Trandafir: „Ea mi-a spus doar atât”. Au fost colegi la Kanal D
Bursucu, adevărul după ce s-a zvonit că s-a certat cu Teo Trandafir: „Ea mi-a spus doar atât”. Au fost colegi la Kanal D
Cum a apărut Meghan Markle alături de prințul Harry la un eveniment. Moment stânjenitor pe covorul roșu
Cum a apărut Meghan Markle alături de prințul Harry la un eveniment. Moment stânjenitor pe covorul roșu
Ce salarii primesc cameramanii de la Asia Express. Banii pe care Antena 1 îi plătește nu sunt deloc puțini
Ce salarii primesc cameramanii de la Asia Express. Banii pe care Antena 1 îi plătește nu sunt deloc puțini
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Au plecat separat de la Insula Iubirii și au divorțat după aceea. Ce spun Cristina și Andrei Rotaru despre căsătorie acum
Au plecat separat de la Insula Iubirii și au divorțat după aceea. Ce spun Cristina și Andrei Rotaru despre căsătorie acum
Cum arată acum fetița din reclama la salam Săsesc. Micuța a fost îndrăgită de o țară întreagă. Cu ce se ocupă Luiza Lucuța
Cum arată acum fetița din reclama la salam Săsesc. Micuța a fost îndrăgită de o țară întreagă. Cu ce se ocupă Luiza Lucuța
Cristina Pucean a renunțat complet la blond! Cum arată cu noul look: „Fata asta e frumoasă cu toate culorile!”
Cristina Pucean a renunțat complet la blond! Cum arată cu noul look: „Fata asta e frumoasă cu toate culorile!”
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Unica.ro
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe... aplicația Tinder
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe... aplicația Tinder
Gabi Bădălău, în culmea fericirii! "O zi binecuvântată". Familia afaceristului s-a mărit! Felicitările curg!!
Gabi Bădălău, în culmea fericirii! "O zi binecuvântată". Familia afaceristului s-a mărit! Felicitările curg!!
Cea mai sexy rochie!!! Cum a apărut Carmen Brumă, la 48 de ani, la un eveniment din București. Rochia ei neagră, decupată pe tot piciorul, a făcut senzație!! Vedeta a întors toate privirile la brațul lui Mircea Badea / Foto
Cea mai sexy rochie!!! Cum a apărut Carmen Brumă, la 48 de ani, la un eveniment din București. Rochia ei neagră, decupată pe tot piciorul, a făcut senzație!! Vedeta a întors toate privirile la brațul lui Mircea Badea / Foto
catine.ro
Persoanele născute în aceste zile au cele mai mari șanse să rămână singure. Ce arată astrele
Persoanele născute în aceste zile au cele mai mari șanse să rămână singure. Ce arată astrele
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii
Antrenamentele de dimineață vs. antrenamentele de seară. Care sunt mai eficiente pentru un somn odihnitor și energie
Antrenamentele de dimineață vs. antrenamentele de seară. Care sunt mai eficiente pentru un somn odihnitor și energie
Mai multe din people
Cum a apărut pe internet Ilona Brezoianu, însărcinată în 8 luni. Imaginea cu care și-a surprins fanii: "Fără filtru cum ar veni..."
Cum a apărut pe internet Ilona Brezoianu, însărcinată în 8 luni. Imaginea cu care și-a surprins fanii: "Fără filtru cum ar veni..."
People

Ilona Brezoianu are o relație destul de apropiată cu cei care o urmăresc pe rețelele de socializare.

+ Mai multe
Radu Vâlcan a făcut marele anunț despre Insula Iubirii, sezonul 10. Ce a dezvăluit prezentatorul: "Nu știu voi, dar eu..."
Radu Vâlcan a făcut marele anunț despre Insula Iubirii, sezonul 10. Ce a dezvăluit prezentatorul: "Nu știu voi, dar eu..."
People

Radu Vălcan și-a încântat fanii cu cel mai recent anunț despre emisiunea Insula Iubirii.

+ Mai multe
Emily Burghelea, confesiuni inedite despre nașterea celui de-al treilea copil al ei: "Mai rapid decât oricine s-ar fi putut aștepta, exact ca în filme"
Emily Burghelea, confesiuni inedite despre nașterea celui de-al treilea copil al ei: "Mai rapid decât oricine s-ar fi putut aștepta, exact ca în filme"
People

În urmă cu două zile, Emily Burghelea a dezvăluit că a adus pe lume al treilea copil al său.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC