Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii, răspuns tranșant pentru critici: „Cum arătați în oglindă când o faceți?”

Cristina Scarlevschi, cunoscută publicului datorită apariției sale la Insula Iubirii, a decis să reacționeze după ce a fost ținta mai multor comentarii răutăcioase în mediul online. Deși este urmărită și apreciată de o comunitate numeroasă, ispita s-a confruntat și cu critici dure, motiv pentru care a transmis un mesaj tranșant celor care o judecă fără să o cunoască.

Cristina Scarlevschi, răspuns dur pentru critici

Viața Cristinei Scarlevschi nu a fost deloc ușoară. Ea a trecut printr-o dramă uriașă: băiețelul ei s-a născut cu o malformație gravă la nivel cerebral, o afecțiune extrem de rară, iar în final micuțul a pierdut lupta pentru viață. Deși medicii o asiguraseră că totul era în regulă, realitatea s-a dovedit a fi cu totul alta. În fața criticilor, Cristina a avut o reacție directă și fermă.

„Atunci cînd începeți a judeca să știți că nu schimbați nimic la mine😉. Dar voi… cum arătați în oglindă când o faceți?😏”, a transmis aceasta, subliniind că nu se lasă afectată de etichetele puse de cei din jur.

Cristina Scarlevschi a împărtășit în trecut detalii dureroase despre experiența sarcinii și despre greșelile medicale care, spune ea, au avut consecințe fatale. Medicii observaseră că circumferința capului copilului nu corespundea, dar au liniștit-o, spunând că nu sunt motive de îngrijorare.

„De la 15 săptămâni, circumferința capului nu corespundea săptămânilor. (…) Medicii știu că bebelușii cu microcefalie ori trăiesc, ori nu trăiesc, ori au dizabilitate. Noi nu am știut și asta putea fi văzut și prevenit din timp. Asta a fost o greșeală medicală. O spun și medicii acum. Microcefalia este capul mai mic, unde nu se dezvoltă creierul, poate să fie închisă fontanela și în general apar complicații în dezvoltare. Atunci când medicul mi-a spus că totul este bine, soțul meu a insistat să se mai uite încă o dată la creier. A întrebat dacă se dezvoltă corect creierul copilului. Medicul i-a spus: ‘Da, e frumos, ca o nucă.’ Ne repeta că „e creierul frumos, ca o nucă.” Dar, de fapt, acolo, practic, jumătate de creier nu exista. Se putea vedea chiar și cu ochiul liber”, povestea Cristina într-un videoclip postat pe YouTube, anul trecut, în februarie.

Radu Vâlcan, dezvăluri din culisele emisiunii

Într-un interviu acordat recent, Radu Vâlcan a vorbit despre cum se desfășoară filmările pentru emisiunea fenomen, dar și ce se întâmplă după terminarea filmărilor.

„Pentru omul Radu Vâlcan, Thailanda înseamnă relaxare, bucurie, tot ce înseamnă din punct de vedere culinar, din punct de vedere al culturii, oamenii… Absolut tot! Pentru prezentatorul emisiunii, Thailanda înseamnă Insula Iubirii! Ce să zic… Sunt acolo, sunt la muncă, dar încerc să îmbin munca cu plăcutul. Obișnuim, de altfel, să rămânem după ce terminăm filmările, să rămânem într-o minivacanță acolo, să ne bucurăm de… să ne relaxăm, pentru că e… Nu numai eu, toți colegii! La un moment dat, mulți dintre ei se împrăștie. Pleacă pe nu știu unde… Încercăm să ne relaxăm și să ne bucurăm de locuri”!, a povestit el pentru Libertatea.

Prezentatorul a vorbit deschis și despre cum percepe soția lui, Adela Popescu, faptul că el este înconjurat de ispite.

„Suntem profesioniști amândoi, asta este meseria noastră. Știm foarte bine ce facem, de ce suntem aici. Nu există… Mi s-a mai pus întrebarea asta. Și ei i s-a mai pus întrebarea asta. Nu! E un serviciu la care merg cu plăcere. Ea este alături de mine, a și fost cu mine în Thailanda. Și cu copii… Sezonul ăsta a venit singură, fără copii, dar sunt momente foarte bune pentru noi, de relaxare. Doar noi doi! Pentru părinți sunt foarte importante momentele acestea. Copiii n-au fost la filmări, ei au fost de câteva ori după ce am terminat filmările. A venit Adela cu ei. Dar Adela a fost de 2-3 ori și în timpul filmărilor, doar ea. Și faptul că era acolo, eu filmam și o simțeam acolo în stânga mea, mă relaxa și aveam mai mult vibe, mai multă putere de muncă, după multe ore de somn. Cine este în situația noastră știe foarte bine despre ce este vorba”, a mai afirmat Radu Vâlcan pentru sursa citată.

Foto: Instagram

