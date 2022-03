Cristina Lupu (Like Creața) a devenit mamă pentru a doua oară. Ce nume special a ales pentru fetița ei

Cristina Lupu, o celebră creatoare de conținut, care în mediul online este recunoscută sub numele de Like Creața, a devenit mamă pentru a doua oară.

Tânăra și-a anunțat cu multă bucurie fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare că a născut o fetiță și a dezvăluit atât prima imagine cu micuța, cât și ce nume special a ales pentru aceasta.

În urmă cu aproape un an, la începutul lunii martie 2021, Cristina Lupu a adus pe lume primul ei copil, o fetiță perfect sănătoasă, pe care o cheamă Eza Ștefania.

„Hello, world! Eu sunt EZA ŞTEFANIA. Nu e frumos să stau cu spatele, dar mami zice că-s prea dulce și nu vrea să mă vadă cineva și să mă fure mai ales acum când nu poate alerga încă nu s-a recuperat în totalitate după cezariană. Daaa, știu, v-a tot zis că o să nască natural, chiar a încercat, și eu, amândouă am făcut tot ce am putut… Îmi zice luptătoarea mea. Nu intru în detalii pentru că e tare sensibilă acum, ați văzut postarea ei de săptămână trecută, plânge și când se uita la mine, o să vă povestească ea cândva. Până atunci vrem să-i mulțumim medicului că m-a adus pe lume sănătoasă și a avut grija de noi, atât în spital cât și pe parcursul sarcinii. Vă pup tare și abia aștept să ne vedem și „face to face”. PS: de azi sunt acasă doar cu mami și cu tati, abia aștept să-i văd cum se descurcă cu mine”, a scris Cristina Lupu pe Instagram, imediat după ce născut-o pe prima ei fetiță.