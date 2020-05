24 de ore în izolare cu… Creața

Cristina Lupu, video creator, cunoscută pe Instagram sub numele @likecreata, ne îndeamnă să citim cât mai mult, să ne echilibrăm spiritual, să medităm, să avem grijă de corpul nostru și să ne răsfățăm!

1. La ce oră te trezești dimineața?

Între 8 și 9, depinde de ce am de făcut.

2. Care este ritualul tău de beauty?

Am câteva reguli pe care nu le încalc. Atât dimineața, cât și seara îmi curăț și hidratez tenul. Demachiere, apoi mă spăl pe față cu un gel, toner, ser cu acid hialuronic și cremă hidratantă.

3. Cum arată programul tău într-o zi de stat acasă?

Acum sunt mult mai activă. Am început să gătesc mai mult, zilnic. Apoi fac curat și mă uit pe Instagram, evident. Seara mă uit la un film sau la un serial. Și încă ceva: îmi sun toate prietenele și familia, fac curat și mâncare în timp ce vorbesc la telefon.

4. Care este meniul tău favorit homemade?

Foarte simplu: mâncare românească, mai ales ceva ce conține mămaligă și usturoi.

5. Care sunt cărțile tale preferate pentru această perioadă?

Tocmai mi-am comandat „12 reguli de viață” și trilogia „Conversații cu Dumnezeu.”

6. Spune-ne trei filme pe care ni le recomanzi.

The Other Boleyn Girl, The Two Popes și The Secret, e un documentar, dar ar trebui să ne uităm la el de fiecare dată când avem nevoie de „ajutor.”

7. Asculți muzică sau îți place să fie liniște în casă?

Depinde de stare, dar, de obicei, înainte să ies în oraș dădeam muzica cât mai tare!

8. Care este ținuta ta favorită de stat în casă?

Un tricou lung sau pantaloni scurți cu un maiou.

9. Care sunt canalele de socializare pe care le folosești pentru a vorbi cu prietenii tăi în izolare?

Instagram.

10. Cu cine vorbești cel mai des la telefon?

Cu iubitul meu.

11. Care este contul de Instagram care ți se pare cel mai relevant acum?

Nu am unul preferat, urmăresc prietenii apropiați, familia, colegii, dar aș spune că în perioada asta mi-au atras mai mult atenția conturile @earth si @eartpix. Dacă suntem în izolare, putem călători altfel, prin fotografii. Cumva îmi iau doza de libertate de acolo.

12. Care sunt site-urile, canalale TV sau ziarele online de unde îți iei informația de ultimă oră?

O să râzi, dar am un grup pe WhatsApp cu fetele mele care mă țin mereu informată. Ele îmi trimit toate știrile, toate noutățile. Știu tot ce mișcă. Daily Mail, Billboard, TMZ, Mediafax, Știrile Pro TV, sunt multe. Bineînțeles că de la voi aflu noutățile în materie de fashion, beauty & celebrity.

13. Care este momentul tău favorit din zi?

După ce iau micul dejun îmi place să mai stau în pat o oră, să dorm.

14. Ce îți lipsește cel mai mult în izolare?

Agitația și sentimentul de libertate.

15. Ai câteva tips-uri pe care le putem pune și noi în aplicare?

Să vedem partea bună a acestei situații, dacă pot spune așa, și să facem tot ceea ce nu reușim în mod normal, să citim cât mai mult, să ne echilibrăm spiritual, să medităm, să avem grijă de corpul nostru, să ne răsfățăm. Să încercăm să fim optimiști și să uităm de griji.

16. Un mesaj pentru fanii tăi?

În primul rând vreau să le mulțumesc că sunt alaturi de mine și că abia aștept să le împărtășesc schimbările majore ce au loc în viața mea. Cu siguranță îi voi inspira. Love you all!

Fun quiz:

1. Câine sau pisică? Câine

2. Beatles sau Rolling Stones? Rolling Stones

3. Flip flops sau sneakers? Sneakers

4. Yoga sau sport? Sport

5. Cafea sau ceai? Cafea

6. Filme sau seriale? Filme

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro