Cristina Cioran a dezvăluit noi fotografii adorabile cu fiul ei. Max crește pe zi ce trece

Cristina Cioran trăiește o perioadă deosebită, dedicându-și timpul și energia celor doi copii ai săi. Vedeta, care este mamă atât de fetiță, cât și de băiețel, se simte mai fericită ca niciodată. La mai bine de o lună de când a adus pe lume al doilea copil, aceasta a împărtășit cu fanii imagini emoționante cu micuțul Max.

Actrița a devenit mamă pentru a doua oară pe 14 februarie, când a născut un băiețel sănătos. Momentul a fost unul extrem de special pentru ea, iar spre deosebire de prima naștere, care a fost plină de provocări, de această dată totul a decurs mult mai bine. Cristina s-a simțit în formă și a reușit să se bucure de primele clipe alături de fiul său fără dificultăți.

Deși viața de mamă vine la pachet cu provocări, Cristina Cioran se concentrează pe lucrurile frumoase și pe timpul petrecut cu cei mici. Vedeta a publicat recent imagini emoționante cu băiețelul său, surprinse în timp ce se aflau în mașină. Max crește pe zi ce trece, iar Cristina își trăiește rolul de mamă cu entuziasm și recunoștință.

De asemenea, vedeta a publicat și un album foto special al fiului ei, cu imagini realizate de un fotograf profesionist. Cristina Cioran s-a arătat extrem de încântată de rezultat și a dezvăluit că experiența de la shootingul foto a fost una inedită și unică.

Pe lângă Max, Cristina mai are o fetiță, din relația sa cu Alex Dobrescu. Familia ei îi este mereu alături, iar mama sa joacă un rol esențial în această perioadă. De când s-a născut al doilea copil, bunica este nelipsită din casa vedetei, oferindu-i sprijin și ajutor necondiționat. Cristina Cioran apreciază enorm efortul mamei sale și se simte recunoscătoare pentru sprijinul primit.

Cu o familie unită și doi copii care îi luminează viața, Cristina trăiește una dintre cele mai frumoase etape ale existenței sale.

Cristina Cioran a fost invitată în emisiunea „Viața fără filtru”, prezentată de Natalia Mateuț, și a vorbit despre momentele dificile prin care trece familia ei. Cristina Cioran este convinsă că tatăl copiilor ei este nevinovat și a aflat noi informații despre acuzațiile care i se aduc acestuia.

„Nu am luat nimic foarte bine, sunt sentimental depășită de situație, pentru că nu mă așteptam să se întâmple treaba aceasta. Clar m-a luat pe nepregătite, ne-a stricat toate planurile, de unde aveam atâta treabă și ne gândiserăm, chiar împreună, să facem foarte multe lucruri, dintr-o dată nu mai facem nimic! Din câte am înțeles de la el, pentru că am vorbit, a avut un prieten foarte bun care i-a făcut această înscenare, după care o reclamație. Nu știu să spun, sunt dată peste cap de toată povestea aceasta”, a declarat Cristina Cioran, conform Spynews.ro.