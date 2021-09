„Crezi că mă vor ucide?” Trailer-ul celui mai așteptat film despre Prințesa Diana este acum online

A fost făcut public trailer-ul mult așteptatului film biografic regizat de Pablo Larraín, Spencer, în care Kristen Stewart (31) strălucește în rolul Prințesei Diana.

„Trebuie să poți face lucruri pe care le urăști. Trebuie să fiți două”, îi spune prințul Charles (jucat de Jack Farthing) Dianei într-una dintre scene. „Cea adevărată. Și cea care apare în poze.”

Filmul se anunță a fi un spectacol vizual nu numai datorită costumelor – pălării dramatice, costume colorate și bijuterii opulente – create de Jacqueline Durran (Atonement, Little Women), ci și datorită imaginii de care e responsabilă talentata Claire Mathon, care a lucrat și la Portrait of a Lady on Fire.

Sinopsisul filmului amintește că producția se concentrează pe trei zile din viața prințesei. „Decembrie 1991. Căsnicia Prințesei Diana cu Prințul Charles s-a răcit de mult. Deși zvonurile despre aventuri și divorț sunt numeroase, se impune pace pentru festivitățile de Crăciun de la proprietatea reginei, Sandringham Estate. Se mănâncă și se bea, se trage și se vânează. Diana știe jocul. Dar anul acesta lucrurile vor fi profund diferite. Spencer imaginează ce poate să se fi întâmplat în acele câteva zile fatidice.”

Cu ocazia participării la Festivalul Internațional de Film de la Toronto, Stewart a declarat că nu a avut nevoie să citească scenariul filmului pentru a accepta rolul. „[Pablo] m-a sunat. La început, nu citisem scenariul, iar el a propus această idee și a spus că face un soi de poem cu ton ciudat despre Diana și a întrebat dacă aș fi sau nu interesată să abordez acest subiect în vreun fel, înainte să-mi trimită scenariul. Cam fără să mă gândesc, foarte iresponsabil, am spus: „Da, absolut.” Fix înainte de a urma să spun într-un cuvânt, da sau nu, am fost la modul: „Cine ești tu dacă nu spui da?”

Filmul se lansează pe 5 noiembrie.

Foto: PR

