Courteney Cox, omagiu emoționant pentru Matthew Perry: „Sunt atât de recunoscătoare pentru fiecare moment pe care l-am trăit cu tine”

Courteney Cox i-a adus ieri un omagiu emoționant lui Matthew Perry, care s-a stins din viață în urmă cu două săptămâni. Actrița în vârstă de 59 de ani a postat pe Instagram una dintre scenele ei preferate cu Perry din serialul Friends, dezvăluind și că inițial, personajele lor, Monica și Chandler, ar fi trebuit să aibă doar o aventură de o noapte.

Chiar dacă Jennifer Aniston încă nu a postat nimic pe rețelele de socializare în legătură cu moartea prietenului și colegului său, Matthew Perry, se pare că actrița este complet devastată. Surse apropiate au declarat pentru Page Six că Aniston trece printr-o perioadă extrem de grea, mai ales fiindcă aceasta este a doua pierdere majoră din ultimul an, după ce tatăl său a decedat în noiembrie 2022.

„Este a doua pierdere masivă în mai puțin de un an, în curând împlinindu-se un an de la moartea tatălui ei. Ea încă nu își revenise în totalitate, iar acum acest lucru a dărâmat-o complet. Încearcă să se regrupeze și să-și revină, dar a fost o lovitură complet devastatoare”, a mai adăugat persoana apropiată pentru Page Six.