Cosmina Păsărin, despre planurile alături de partenerul ei, DJ Alex Gully: „Suntem foarte bine împreună”

Cosmina Păsărin adoptă filosofia „trăiește clipa”, evitând planurile pe termen lung și așteptările precise. În viața personală, vedeta se simte împlinită, fiind într-o relație serioasă cu DJ Alex Gully, care este cu patru ani mai tânăr, dar îi aduce multă fericire. Într-un interviu acordat recent, Cosmina a vorbit despre aniversarea relației lor care se apropie, dar și despre eventualele schimbări de statut după trei ani împreună.

Întrebată într-un interviu despre planurile pentru vară și echilibrul dintre muncă și relaxare, Cosmina Păsărin a răspuns:

„ Vacanță nu, deși există și câteva momente de relaxare la evenimentele la care voi participa prin țară vara aceasta. Dar o vacanță programată nu am, pentru că am un program destul de încărcat și n-am timp să mai plec și în vacanță, dar cine știe, poate am ocazia mai târziu, undeva prin septembrie, prin octombrie.”

De asemenea, când vine vorba de viața personală, Cosmina Păsărin a spus că trăiește o perioadă foarte fericită alături de partenerul ei, alături de care urmează să împlinească trei ani de relație.

Despre cum obișnuiesc să sărbătorească aniversarea, ea a declarat:

„Până acum da, am ieșit în oraș, am petrecut timp împreună la un restaurant, la petrecere apoi. (…) În Londra am fost cred că acum un an și ne-a plăcut foarte tare, dar nu cu ocazia aniversării noastre. A fost o locație pe care o îndrăgim amândoi. Ne-am simțit foarte bine acolo.”