Cori Grămescu și partenerul ei s-au căsătorit. Imagini emoționante de la nunta care a avut loc la Miami

Cori Grămescu s-a căsătorit în America.

Cori Grămescu și partenerul ei s-au căsătorit. Imagini emoționante de la nunta care a avut loc la Miami

Cori Grămescu, cunoscută nutriționistă și instructor de pilates, a anunțat cu bucurie pe rețelele de socializare că s-a căsătorit. Vedeta a împărtășit momentul special alături de urmăritorii săi printr-un mesaj emoționant și câteva fotografii din ziua cea mare.

Cori Grămescu s-a căsătorit în SUA

Cunoscuta nutriționistă trăiește una dintre cel mai frumoase perioade din viața ei. Recent, Cori a împărtășit cu publicul imagini emoționante de la nunta sa în SUA, fiind foarte fericită alături de partenerul ei.

„Dragoste și fericire. Mulțumesc că m-ai ales! Mândră să-ți fiu soție, cea mai bună prietenă și parteneră perfectă”, a scris Cori pe Instagram, alături de imagini care surprind atmosfera de sărbătoare și emoția evenimentului.

De câțiva ani, Cori Grămescu s-a mutat în Statele Unite ale Americii, alegând viața din America în detrimentul celei din România. Chiar dacă a avut momente în care și-a dorit să se întoarcă acasă, instinctul și dorința de libertate au făcut-o să rămână peste ocean.

De ce s-a mutat nutriționista peste Ocean

Într-un interviu acordat Știrilor Antena Stars, Cori a explicat că decizia de a pleca în America a venit ca o necesitate de schimbare, la finalul pandemiei de COVID-19:

„Era la finalul pandemiei, când am simțit că trebuie să încerc altceva în viața mea. Am vândut businessul de fitness din România. Cu două geamantane, m-am suit în avion și am plecat. A fost mai curând o dorință de evadare, sinceră să fiu, pentru că, pentru mine, pandemia a venit suprapusă cu o perioadă foarte grea pe plan personal și, efectiv, am simțit că dacă nu schimb locul, mediul, nu e bine. În continuare cred că aș avea o viață mai bună în România decât în Statele Unite, unde sunt la început, dar mă simt liberă și îmi priește foarte mult și îmi place foarte mult.”

Inițial, după trei luni petrecute în SUA, Cori a încercat să se întoarcă în România, însă nu s-a mai putut acomoda și a decis să se stabilească definitiv în Florida, unde își construiește acum o nouă etapă a vieții, marcată recent și de căsătoria sa.

Cine este Cori Grămescu

Cori Grămescu este nutriționist și instructor de pilates, cu o carieră de peste 20 de ani în domeniul sănătății și al remodelării corporale. Ea susține atât programe nutriționale, cât și un stil de viață echilibrat, fără diete drastice.

Cori recunoaște că a trecut și ea prin propriile lupte cu greutatea: la un moment dat, a slăbit considerabil, dar a constatat că dietele clasice i-au afectat metabolismul. Din această experiență personală a dezvoltat strategii bazate pe știință, nutriție, biochimie, optimizare hormonală, pentru a susține slăbirea și menținerea greutății.

„Și eu m-am confruntat cu ea și am reușit să găsesc o rezolvare de-abia după ani buni de chin, cursuri de nutriție, fiziologie și biochimie în cadrul facultății de medicină, studii despre optimizare hormonală, remodelare corporală și multe alte lucruri complicate și tehnice în care nu are sens să intrăm…”, a scris ea pe site-ul personal.

Zoli Toth, dezvăluiri despre relația cu fiicele sale, după divorț, și vacanța în trei: „Ele sunt mereu un exemplu de răbdare și empatie'

foto: Instagram

Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
