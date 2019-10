Copiii Angelinei Jolie, alături de mama lor la premiera filmului Maleficent

Angelina Jolie a atras privirile tuturor, mai ales pentru faptul că a venit la premiera filmului Maleficient: Mistress of Evil însoțită de copii ei.

Angelina Jolie s-a pozat alături de cei mici, iar imaginile ne spun faptul că are o familie extrem de unită, în ciuda problemelor pe care le-au întâmpinat de-a lungul timpului.

Însă, cel care a lipsit de la premiera filmului a fost fiul ei cel mare, Maddox, deoarece el a început facultatea în Coreea de Sud, însă, ceilalți copii, Pax, Zahara, Shiloh, Knox și Vivienne și-au însoțit mama.

„Ei mă ceartă. Sincer, ei sunt mult mai uniți față de mine. Zahara este cea mai organizată din familie”, a declarat Angelina Jolie pentru ET.

Angelina Jolie este o mamă extrem de mândră și nu a putut să nu spună acest lucru, mai ales față de fiica ei cea mare, care a fost îmbrăcată într-o rochie neagră, elegantă, cu umerii goi. „Nu este superbă? Ea a crescut atât de frumos. Este minunat să am parte de sprijinul lor. Ei sunt prietenii mei”, a spus Angelina Jolie.

Anglina Jolie și-a început cariera în anul 1982, iar în 1999 a primit premiul Oscar pentru Cea mai bună actriță în rol secundar, pentru rolul din filmul Girl, Interrupted. De asemenea, ea a ținut să își amintească de modul prin care copii au ajutat-o să își schimbe perspectiva asupra vieții.

„Poate că totul are legătură cu vârsta de 20 de ani și că îți dorești să te întorci la acea persoană de atunci. Copiii au zece ani. Fiul meu este aproape de acea vârstă și toate lucrurile pe care le iubesc despre acea fată, le văd acum în ei și mă ajută pe mine să revin la identitatea pe care o aveam.”

