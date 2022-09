Coolio, rapper-ul american celebru pentru hitul „Gangsta’s Paradise”, a murit la 59 de ani

Coolio, rapper-ul american care a devenit celebru pentru hitul „Gangsta’s Paradise”, a decedat la vârsta de 59 de ani. Piesa a fost inclusă pe coloana sonoră a filmului „Dangerous Minds”, din 1995, în care a rolul principal a fost interpretat de Michelle Pfeiffer.

Artistul câştigător al Premiului Grammy, pe numele real Artis Leon Ivey Jr, a încetat din viaţă la Los Angeles, a declarat Jarez Posey, managerul său. Potrivit TMZ, rapper-ul american se afla în vizită la un prieten. Pentru că întârzia să revină de la baie, prietenul s-a dus să verifice şi l-a găsit pe Coolio întins pe podea, inconştient.

Nu este clară cauza morţii lui Coolio, dar managerul său a declarat pentru TMZ că paramedicii cred că ar fi fost fost vorba de un stop cardiac. Conform TMZ, medicii și reprezentanții poliției nu au găsit la locul decesului urme de droguri sau alte substanțe interzise iar cauza oficială a decesului va fi stabilită după efectuarea autopsiei și a unui raport toxicologic complet.

Născut în Monessen, Pennsylvania, în 1963, Coolio s-a mutat mai târziu în Compton, California, unde a urmat cursurile de la Compton Community College înainte de a deveni rapper.

El a lansat single-ul de succes „Gangsta’s Paradise”, cu cântărețul L.V., în 1995. Piesa a ajuns în topul Billboard Hot 100 timp de trei săptămâni și a câștigat premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare rap solo la premiile Grammy din 1996.

Într-un interviu pentru The Irish Examiner în iulie, rapperul a vorbit despre succesul acestei piese. „Faceți muzică și nu vă gândiți niciodată dacă va avea succes sau nu”, a spus el atunci. „Acesta este lucrul uimitor despre „Gangsta’s Paradise” și sunt mândru de asta. A fost publicat pe YouTube pe Tommy Boy [platforma hip hop] în urmă cu patru ani. A atins un miliard de vizualizări în patru ani.”

„Am ajuns la un miliard de vizualizări în aceeași săptămână când 50 Cent a ajuns la un miliard cu „In Da Club”. I-au trebuit piesei „In Da Club” 17 ani pentru a ajunge la un miliard de vizualizări. Mie mi-au ajuns patru”, a mai declarat el.

Pe lângă opt albume de studio, artstul a apărut în reality show-ul Coolio’s Rules on Oxygen în 2008. A interpretat și piesa de deschidere, intitulată „Aw, Here It Goes!”, pentru serialul de televiziune Nickelodeon Kenan & Kel. A mai avut și câteva apariții în televiziune, inclusiv la Celebrity Big Brother în 2009 și la Ultimate Big Brother în 2010. A creat, de asemenea, un serial web intitulat Cookin’ with Coolio și a lansat o carte de bucate intitulată Cookin’ with Coolio: 5 Star Meals at a 1 Star Price.

