Codin Maticiuc a dezvăluit imagini emoționante cu fiica lui cea mare. Smaranda a împlinit șase ani: „Dragostea vieții mele”

Smaranda, fiica cea mare a lui Codin Maticiuc, a sărbătorit împlinirea a 6 ani, iar tatăl ei a marcat momentul cu un mesaj plin de emoție. Actorul, cunoscut și pentru activitatea sa în afaceri, a publicat fotografii adorabile cu fetița sa, împărtășind o latură personală.

De când a devenit tată pentru prima oară, Codin recunoaște că viața i s-a transformat complet. Alături de partenera sa, Ana Pandeli, formează o familie discretă și echilibrată, iar cei doi își cresc copiii cu grijă și implicare. Codin se declară profund dedicat rolului de tată și își face timp constant pentru a fi prezent în viața celor mici.

Cu prilejul aniversării Smarandei, actorul a ales să renunțe la imaginea sa publică de nonconformist și să se arate în postura unui părinte sensibil și profund atașat de copiii săi. Fanii au reacționat pozitiv la mesajul său, lăudând modul în care își asumă rolul de tată și atmosfera frumoasă din familia sa.

Pe lângă cele două fiice ale sale, Codin este implicat și în viața băiatului de 14 ani al Anei, dintr-o relație anterioară. Actorul a vorbit despre legătura pe care o are cu adolescentul și cum încearcă să îl susțină, mai ales că acesta și-a exprimat dorința de a urma o carieră în actorie.

Băiatul a apărut deja în ambele filme Miami Bici, interpretând o versiune mai tânără a personajului Ilie Piciu. Totuși, Codin a povestit că vrea să vadă un angajament real din partea lui înainte de a face pași concreți în această direcție.

Codin Maticiuc a lăsat în urmă perioada plină de distracții și s-a concentrat pe viața profesională și cea de familie. Schimbarea a survenit odată cu întâlnirea cu actuala sa parteneră de viață, Ana Pandeli, care a avut un impact pozitiv asupra comportamentului său. Cu toate acestea, viața sa nu a fost lipsită de provocări. Fiica sa, Smaranda, se confruntă cu o afecțiune rară și incurabilă la nivelul ochilor.

Când fiica sa cea mare, Smaranda, avea vârsta de 4 ani, familia a fost lovită de o veste șocantă. Exista posibilitatea ca cea mică să fie nevăzătoare. Această veste a avut un impact profund asupra întregii familii. Cu toate acestea, mai târziu s-a descoperit că micuța avea o afecțiune rară, dar avea capacitatea de a vedea, aducând alinare și bucurie familiei.

„Putea să fie foarte gravă, s-a dovedit că nu e foarte grav, chiar nu e, mulțumesc lui Dumnezeu. (…) Când mi-au fost bolnavi copiii am fost efectiv… Greu. Sunt foarte bine toți. Smaranda a avut o chestie pe care încă o mai are, o afecțiune a ochiului pe care am depistat-o când era bebeluș. E genul de boală care se întâmplă 1 la un milion de cazuri și care nu poate fi tratată. Așa le dă Dumnezeu oamenilor cu bani, boli incurabile. Când am depistat-o nu știa nimeni care era nivelul. Putea să nu aibă vedere. Nu știam. Am trăit cu chestia că poate fi ceva minor sau să nu vadă 98%. Am văzut că e ok, că vede. Când ne arăta câte o pasăre pe cer, că nu știam cât vedea ca bebeluș, ne bușea plânsul”, a spus Codin Maticiuc în cadrul podcast-ului „Acasă la Măruță”.