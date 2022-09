Cine sunt cei mai frumoși bărbați din lume? Brad Pitt dezvăluie numele acestora

Cine sunt cei mai frumoși bărbați din lume? Ei bine, chiar dacă la această întrebare multe dintre noi l-am include în topul preferințelor pe Brad Pitt, actorul are o cu totul altă părere. În cadrul unui interviu acordat revistei Vogue, acesta a declarat că dacă ar trebui să nominalizeze pe cineva, atât din trecut, cât și din prezent, marele premiu ar merge către Paul Newman și George Clooney.

Brad Pitt a vorbit, de asemenea, și despre noul său brand de skincare, Le Domaine Skincare, mărturisind că fosta lui parteneră, Gwyneth Paltrow, l-a inspirat în lansarea acestei colecții.

Actorul a mai declarat și că brand-ul său, pe care l-a lansat în parteneriat cu familia Perrin, și care are sediul la Château Miraval, un domeniu pe care acesta l-a achiziționat în 2008 cu Angelina Jolie, este cu adevărat eficient și că oferă rezultate vizibile.

„Știu că aproape în fiecare zi există produse noi pe care oamenii încearcă să le lanseze, dar dacă nu aș fi văzut o diferență reală pe pielea mea, nu ne-am fi deranjat”, a spus Brad Pitt. „Mi se trimit chestii tot timpul și… ugh. Totul este la fel pentru mine”, a continuat el. „Dar în ultimul an am testat Le Domaine și am fost foarte surprins de rezultate, iar asta m-a făcut să merg mai departe.”