Cine este Andrei Dinu, partenerul Adei Galeș. Cum au apărut cei doi împreună

Ada Galeș și partenerul ei, Andrei Dinu, au apărut împreună în mai multe ipostaze tandre.

1. Ada Galeș și Andrei Dinu
Ada Galeș a început să publice tot mai des imagini cu actualul ei partener, Andrei Dinu. Cei doi apar în ipostaze împreună și nu se feresc să își arate afecțiunea unul față de celălalt.

Cu ce se ocupă Andrei Dinu, partenerul Adei Galeș

Andrei Dinu este de profesie scenograf, domeniu pe care l-a aprofundat pe parcursul studiilor de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”. El a fondat brand-ul de haine Prosper Center, iar în 2017 a fost nominalizat pentru munca sa la ELLE Style Awards, pentru Best Young Designer. 

Printre proiectele sale recente se numără design-ul expoziției „steaua. young and innocent days”, s-a ocupat de scenografie și costume pentru spectacolul „Nimic nu e întâmplător” regizat de David Schwartz, de la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din București, a mai semnat scenografia spectacolului de teatru „Criza. Kit de supraviețuire” regizat de David Schwartz la Teatrul Masca și performance-ului „TransLucid.”

Ada Galeș a publicat pe contul său oficial de Instagram mai multe cadre în care ea și partenerul ei, Andrei Dinu, sunt surprinși în ipostaze romantice și se sărută. 

Ada Galeș, mesaj puternic pentru persoanele diagnosticate cu cancer

În vara anului 2025, Ada Galeș a anunțat că a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer localizat pe cerul gurii. Actrița a vorbit cu multă deschidere și sensibilitate despre lupta ei cu această boală, precum și despre intervențiile chirurgicale prin care a trecut.

Ada Galeș a înfruntat diagnosticul cu luciditate și a trecut prin mai multe intervenții complexe, reușind, în final, să învingă boala. Actrița a vorbit sincer despre experiența ei, cu dorința clară de a oferi curaj celor aflați în situații similare. Într-o apariție la TV, Ada Galeș a adresat un mesaj direct tuturor persoanelor diagnosticate cu cancer, subliniind importanța tratamentului și a sprijinului specialiștilor:

„Trebuie să meargă la doctor, există soluții, suntem în 2025, trecem mult mai mulți prin asta decât ne putem imagina. E o boală care de multe ori poate fi depășită alături de medici și familie”, a spus Ada Galeș la emisiunea Medicool, de la Antena 1.

Drumul spre vindecare nu a fost însă deloc simplu. În decursul unui an, Ada Galeș a trecut prin patru operații, fiecare fiind o încercare în sine. Prima intervenție a avut loc în aprilie, iar rezultatul biopsiei, primit abia la finalul lui mai, după analize efectuate în Germania, a confirmat caracterul malign al tumorii. Actrița a rememorat parcursul dificil:

„Prima operație pe care am făcut-o a fost în aprilie și rezultatul biopsiei l-am primit la sfârșit de mai. A venit rezultatul din Germania și am aflat că e malign. Am urmat trei intervenții pe care le-am făcut la Cluj, pentru că biopsiile s-au întors de fiecare dată cu margini pozitive. Ultima intervenție, cumva, reconstrucția și lamboul, a fost foarte dureroasă, (…). Au încercat să îmi păstreze funcționalitatea vocală și să nu fie foarte invaziv. Nu mi-au schimbat nici măcar un semiton din voce. E extraordinar ce au reușit să facă. Nu voiau să intre foarte adânc și biopsiile se tot întorceau cu margini pozitive.”

Alexia Eram, confesiuni rare despre relația cu iubitul ei. Ce a mărturisit fiica Andreei Esca: „Mă susține 100%. Este…'

Foto: Instagram

