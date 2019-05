Charlize Theron vorbește despre conflictul cu Angelina Jolie

Charlize Theron a participat alături de Seth Rogen la emisiunea Watch What Happens Live With Andy Cohen, iar un fan a întrebat dacă există cu adevărat „un conflict” între ea și Angelina Jolie sau dacă este „un caz clasic în care presa asmuțește două persoane una împotriva celeilalte”.

„Da, 100%”, a răspuns Theron, accentuând faptul că acest conflict este numai unul inventat de presa de tabloid. „Nu o cunosc foarte bine. O știu de la evenimente, însă întotdeauna ea a fost o persoană foarte drăguță”.

„Chiar nu ne cunoaștem. Nu suntem prietene și nu petrecem timpul împreună, însă ea nu a fost niciodată altfel decât o persoană amabilă, drăguță și călduroasă”, a mai precizat Charlize. Poți vedea în clipul de mai jos declarațiile complete ale actriței.

Și dacă între Theron și Jolie nu există niciun coflict, nu la fel se poate spune și în cazul unei alte vedete. Este vorba de celebra Rihanna. Charlize a povestit că ea și Rihanna au același publicist, Amanda Silverman, și a vorbit despre un moment amuzant petrecut recent. Cu ocazia zilei ei de naștere, Charlize a primit un mesaj de la Silverman ce spunea doar „Happiest bday”, în timp ce Rihanna, de ziua ei, a primit unul mult mai elaborat.

„Întotdeauna am crezut că publicistul meu chiar mă place”, a declarat Theron, amintind că, după ziua de naștere a Rihannei, a primit de la aceasta un tricou pe care era imprimat mesajul primit de cântăreață de la Amanda Silverman.

„Am venit acasă și am găsi un tricou, un tricou pe care Rihanna a imprimat mesajul primit de la publicistul meu care era ceva de genul – Pentru clientul meu favorit. Să ai o zi excelentă”, a spus, râzând, Charlize.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

