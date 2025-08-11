Cerere în căsătorie pe scena Untold. Cine este artista care a avut parte de acest moment emoționant

O cunoscută artistă de la noi a fost cerută în căsătorie chiar la Untold.

Un moment deosebit a avut loc aseară pe scena Untold, unde o fostă participantă la America Express a fost cerută în căsătorie. Este vorba despre Bruja, care a primit inelul de logodnă de la iubitul ei, Giovanni, în fața întregului public.

Bruja a fost cerută în căsătorie la Untold

Bruja, al cărei nume real este Teodora Mîzgoi, are 30 de ani și a făcut parte din sezonul 2023 America Express, alături de partenerul său Pufeh. Ea este o artistă activă în lumea muzicii și a înregistrat mai multe colaborări de succes. Giovanni, iubitul ei, împărtășește aceeași pasiune și a urcat pe scena festivalului pentru a-și face momentul cu adevărat memorabil.

sursa: Instagram
sursa: Instagram

După ce a cântat, Giovanni a invitat-o pe Bruja să îl însoțească pe scenă, apoi s-a așezat în genunchi și i-a pus un inel pe deget, însoțit de o declarație emoționantă de dragoste. El i-a oferit și un buchet impresionant format din trandafiri roșii și albi.

Bruja și Pufeh au fost parteneri în competiția America Express – Drumul Aurului, unde au trecut prin probe dificile și au fost eliminați după câteva ediții. Totuși, amândoi au declarat că experiența a fost una valoroasă, care i-a ajutat să-și depășească limitele.

Foarte mulți sunt curioși să afle cine este Bruja și cu ce anume se ocupă. Concurenta a făcut echipă cu Pufeh în cadrul show-ului America Express. Numele ei real este Teodora Mîzgoi și e o artistă de muzică trap care a intrat în vizorul publicului după ce a cântat la Urbanist Sessions în 2019. A colaborat cu mai mulți artiști cunoscuți în industria muzicală din România, printre care Irina Rimes, Liviu Teodorescu, Connect-R și Killa Fonic. De asemenea, a făcut parte și din juriul One True Singer alături de Alina Eremia, Șerban Cazan și Alex Cotoi, show de talente care a fost câștigat de Rareș Mariș. 

„Pentru noi, participarea la America Express înseamnă depășirea limitelor noastre, iesirea din zona de confort și atingerea unui nou nivel de performanță, superior celui cu care ne-am obișnuit până acum pe partea mentală, fizică mai ales și emoțională. Pe de altă parte, dorința de a cunoaște noi culturi, traditii si obiceiuri, oameni și poveștile de viață ale acestora ne-au împins sa acceptam provocarea America Express”, au declarat atunci Bruja și Pufeh.

foto: Instagram

