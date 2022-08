Rareș Mariș vrea să ajungă star: „M-am născut să fac muzică”

Show-ul muzical One True Singer a fost eliminat de pe HBO Max, ca urmare a procesului de fuziune dintre platforma de streaming și Discovery+. Interviul cu Rareș Mariș a fost realizat în luna iunie, înainte de a se anunța această decizie, și a apărut în ELLE iulie 2022.

De Rareș Mariș am aflat uitându-mă la show-ul de talente One True Singer. În producția HBO Max creată în colaborare cu Global Records, profesioniștii din industrie, adică Alina Eremia, Bruja, Alex Cotoi și Șerban Cazan au urmărit evoluția a 14 artiști tineri într-o succesiune de probe care i-au pus față în față cu provocările vieții unui star. De la compus, cântat, dansat, styling, susținut un concert, lucrat în echipă și până la filmat un videoclip, concurenții le-au făcut pe toate, dar doar Rareș Mariș a ajuns să fie câștigătorul show-ului, care spune că va ajunge „the next big star din România”. Așa că am vrut să aflu mai multe despre el, având în vedere că biletele la primul lui concert live, care a avut loc pe 7 iunie la Expirat, au fost epuizate în scurt timp și a urcat deja pe scenă la festivalurile mari de muzică din țară, cum ar fi Neversea, UNTOLD și în curând Summer Well.

Rareș s-a născut în Bîrsana, în Maramureș, și a trăit în Cluj-Napoca până la 20 de ani. Muzica a existat dintotdeauna în viața lui, „fie că mergeam la 50 de case la colindat de Crăciun, prin Maramureș, fie că mergeam la ore de canto”. Mama lui îi spune că adormea pe muzica Mariei Tănase pe la un an-doi.

„Ascultam multă muzică și absorbeam totul ca un burete, aveam o combină cu 60 de CD-uri, unde genurile muzicale seamănă foarte mult cu ce mi-ați găsi acum în playlist. De la muzică ușoară (CD-urile alea primite de la McDonald’s, pentru nostalgici), la muzică clasică; dar cel mai mult m-a marcat un disc cu ceva rock metalic.”

Pe la 6 ani a primit cadou o chitară, pe care o are și azi, cu care, deși era mai mare decât el, se prefăcea prin casă că e Slash. Dădea concerte în sufragerie, „cu bilet, bineînțeles. Publicul restrâns, părinții, frate-miu, o mătușă și două vecine.”

La 13 ani cânta și într-o trupă rock. A mers la festivaluri de muzică, cânta Beyoncé și Céline Dion, „pentru că asta, de obicei, îți aduce o notă mare, pe care nu prea o primeai dacă alegeai piese românești”. A învățat între timp că nu dificultatea dă valoare unei piese, însă poate transmite o emoție aparte.

„Îmi place să cred că m-am născut să fac muzică, tot ce trăiesc acum e parcursul firesc din capul copilului de 10 ani, dar și visul copilului de 16. Și-mi place să cred că nu i-am dezamăgit, ba din contră.”

Foto: Raluca Mărgescu

Despre începutul mai serios în muzică, îmi spune, „mă duc clar spre primul cover upload-at pe YouTube, Grenade de la Bruno Mars.” Avea 10 ani și n-avea habar ce face. După ce a cutreierat toate festivalurile din țară, simțea nevoia de ceva mai mare. Iar pasul a fost să participe la Next Star. La 14 ani a câștigat Finala de Popularitate din al patrulea sezon al show-ului, interpretând Halo, piesa lui Beyoncé. Crede că a fost o experiență care i-a format caracterul. A cunoscut atunci un soi de popularitate și „mi-am luat-o în cap, rău de tot. Și pentru că am dat cu capul atunci, am reușit să nu mai dau acum, la cel de-al doilea val de celebritate.”

Participarea la One True Singer a venit într-un context în care avea nevoie de o pauză de la citit, fiind student la Drept. A postat pe TikTok un cover al piesei Urmele, a lui Liviu Teodorescu. Nu visa la Global Records, piese lansate ori videoclipuri. „Nu că nu mi-aș fi dorit, dar nu-mi mai permiteam să visez la asta, aveam totuși 20 de ani, nu 14. Dar uite-așa, cum orice e posibil în viață, am fost scout-uit de echipa de casting One True Singer.” L-a convins faptul că producția era pe o platformă de streaming, „pentru că la emisiunile clasice de pe TV n-aș mai fi călcat.” Spune că era un format care-i promitea să guste din viața de artist, și a făcut asta „din plin, două luni și jumătate de filmări, presiune fizică și psihică care m-a format, m-au făcut să pot să duc orice, acum, după show.”

Din experiență a învățat multe, „de la a scrie o piesă, până la pitch-ul de la radio, de la experiența pe set într-un TV show, până la experiența total diferită de la set-urile videoclipurilor”, dar și „că trebuie să muncești și că singurul adversar este omul din oglindă. Pe el trebuie să-l depășești.”

A resimțit anxietate pe tot parcursul show-ului și nici o probă nu a fost lipsită de stres, dar dansul l-a pus într-o oarecare dificultate. Nu mai dansase niciodată și se consideră „ușor (foarte, de ce să mint) stângaci.” Se aștepta să existe și o astfel de probă, dar spera să nu vină. „Până într-o dimineață, când l-am văzut pe Rengle în casă și am știut că stau în fața unei provocări imense pentru mine ca artist.” A trecut peste, „cu bune, cu rele, cu cringe-ul de rigoare.”

În casa One True Singer, concurenții n-au avut acces la tehnologie, telefoane cu Internet sau cartelă. Dar Rareș a primit o surpriză din partea HBO și Global: „De ziua mea s-au filmat un clash și niște sesiuni de writing. Am primit un la mulți ani, așa, dar nimic mai mult. Până seara, când apare de nicăieri fratele meu, cu o sticlă de prosecco și o chitară în brațe.” A fost primul și singurul moment din show când a plâns. A contat mult pentru el, a fost ca o gură de oxigen de care avea nevoie, „care m-a ajutat să mai pot duce încă câteva zile de filmare.”

Consideră că a fi artist azi înseamnă a avea un pachet și că nu sunt de-ajuns talentul, charisma, vocea și munca. „E o combinație, un amestec. Degeaba cânți bine dacă nu știi să te vinzi, degeaba știi să te vinzi, dacă nu ai ce.” Crede cu tărie că, înainte ca lumea să se apropie de o piesă, se apropie de om.

„Trebuie să ai o oarecare charismă, o personalitate iubibilă. Nu vreau eu să mă laud, îi las pe alții, dar cu siguranță am câte un pic din fiecare atu. Unele muncite, pe merit, altele câștigate din pur noroc la loteria genetică.”

Foto: Raluca Mărgescu

Nu m-am mirat când am observat că Rareș e activ pe TikTok, unde am regăsit pe contul lui de la cover-uri după piese populare, până la primul său single, Prea tânăr. „Postez cu drag, sunt un mic shitposter dar, sper eu, de calitate.” Spune că este natural pe rețelele sociale și că de-asta are un grup de urmăritori destul de frumos închegat. „Și cum în viață deseori îmbinăm utilul cu plăcutul, mă folosesc de social media să mă și promovez, indubitabil, cea mai importantă metodă de a te face auzit este Internetul.”

L-am întrebat dacă expunerea de acum, de pe rețelele de socializare, vine cu presiunea de a livra conținut. Spune că nu-ți poți lua vacanțe lungi, pentru că-ți pierzi din reach, și a pățit-o pe pielea lui. „În casa OTS n-aveam telefon și nu mai postam pe TikTok. Și mi-au scăzut vizualizările, de la sute de mii, la câteva zeci de mii. Diferență pe care am recuperat-o greu, după filmări.” Adaugă că, în general, nu se simte presat. „Încă n-am ajuns în pană de idei și sper să nu se-ntâmple prea curând, dar ținând cont că lucrăm cu niște algoritmi, cu niște linii de cod, trebuie să fim constanți ca să fim relevanți.”

Tot pe TikTok povestea despre schimbările din viața lui, de la faptul că s-a mutat în București și până la faptul că s-a apucat de muzică full-time. A pus puțin pe stand-by facultatea, „până mă acomodez cu viața de artist, dar plănuiesc să o continui.” Decizia i se pare firească, pentru că „ușile care mi s-au deschis nu cred că s-ar mai fi deschis încă o dată, nu cred că aștepta nimeni după mine să-mi termin studiile.” Își dorește și Drept, dar și muzică, „dar vreau să le fac pe amândouă bine și mi-am dat seama că n-am cum să fac performanță în paralel, cel puțin la nivelul pe care îl aveam setat în minte.”

Rareș ascultă „de la rock, la manele. De la pop, la clasică.” Are mulți artiști pe care-i iubește, dar dacă ar fi să aleagă, crede că Twenty One Pilots i-au marcat adolescența.

„Tare de tot mi se pare și tot parcursul lor, de la concerte în fața a 30 de oameni, după ani de muncă și perseverență, la a cânta la Lollapalooza, la Glastonbury, you name it, au cântat peste tot. Au miliarde de stream-uri și milioane de fani. Eu sunt unul dintre ei.”

Nu se limitează când vine vorba de colaborările cu alți artiști. Își dorește cu cei „din zona de comercial, alternativ, urban, trap, hip-hop, orice îmi place (…) Dar așa, o listă deloc exhaustivă, de la Delia la Killa Fonic, de la The Kryptonite Sparks până la Rava.” Se inspiră din viața lui, din ce trăiește, din experiențe, „și încerc să-mi transmit starea din ziua în care facem piesa în produsul final.”

Spune că nimeni nu știe ce urmează în cariera lui, „tocmai, e o industrie fără colac de salvare și fără o potecă bine definită”, dar ne asigură că va munci zi de zi: „îmi voi pune sufletul pe tavă pentru a ajunge the next big star din România, și, de ce nu, poate internațional. Piese, clipuri, social media la greu și o echipă frumoasă în spate”. Și, vorba lui: „Povestea se scrie, deci n-aș ști ce e după colț. Dar am o presimțire că o să fie tare bine.”

Foto: Raluca Mărgescu

