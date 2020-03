Ce spunea Prințul William despre coronavirus în urmă cu o lună – declarații care i-au supărat pe fani

După ce Prințul Charles a fost depistat cu coronavirus, a fost dezvăluit un video cu Prințul William, de la începutul acestei luni, în care acesta vorbește despre acest virus care a provocat panică în întreaga lume.

În timpul unei vizite la Guinness Storehouse, care a avut loc pe data de 3 martie, Prințul William este surprins în timp ce vorbește cu alte patru persoane care lucrează în departamente pentru situații de urgență. „Pun pariu că toată lumea spune: „Am coronavirus, o să mor” și când de fapt e vorba doar despre o tuse”, a spus Ducele de Cambridge pe un ton destul de glumeț. „Pare destul de dramatică toată situația cu coronavirus. Crezi că presa accentuează asta?”, a mai spus Prințul William înainte.

