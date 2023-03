Ce spune Jorge despre divorțul actorului Andrei Aradits: „Nu e ușor să-ți asumi”

Anunțul că Andrei Aradits a divorțat de soția lui, Andreea, alături de care are un băiat, pe nume Eric, a surprins pe toată lumea. Actorul a făcut această dezvăluire în podcast-ul realizat de Jorge.

Invitat în emisiunea „La Măruță”, Jorge a făcut câteva declarații despre mărturisirile făcute de Andrei Aradits în podcast-ul său și despre divorțul de soția lui, Andreea.

Jorge a ținut să precizeze că nu dorește să comenteze foarte mult pe marginea acestui subiect, însă este recunoscător pentru faptul că Andrei Aradits a făcut această mărturisire ce ține de viața lui personală în podcast-ul lui.

„N-aș vrea să vorbesc eu despre treaba asta. Mi-e și greu să vorbesc despre acest subiect pentru că nu sunt implicat. Nu vreau să vorbesc eu despre viața altei persoane, nu mi se pare ok. Eu am trecut prin asta și știu ce înseamnă și sunt fericit că Andrei este tipul discret, la fel cum am fost și eu. E bine să păstrăm lucrurile astea. A anunțat. A spus-o. Eu sunt recunoscător că s-a întâmplat în podcast-ul meu pentru prima oară dezvăluirea. Însă, îmi place că e un băiat discret și că lucrurile astea se țin în familie. Era normal să spună la un moment dat și asta nu înseamnă că de acum încolo el o să înceapă să iasă cu tot felul de declarații, pentru că nu-i stă în caracter și știu sigur că nu o să facă asta”, a mai spus Jorge în emisiunea „La Măruță.”

Andrei Aradits a povestit în cadrul podcast-ului Vorba lu’ Jorge că a divorțat. Actorul nu a dorit să ofere amănunte cu privire la separare și la motivele pentru care căsnicia lui s-a încheiat, dar a precizat că fosta lui soție se află în India de mai multe luni de zile, acolo unde face yoga. Fiul lor, Eric, a fost afectat de divorț.

„Am divorțat. Se pronunță pe 13 sau pe 15 martie. E în India de vreo 6 luni de zile, face yoga. Doar eu cu el (n.r. Eric ) suntem. Eric a fost nasol o perioadă. Unul dintre lucrurile de care îmi era teamă e că are Bacul acum și mă gândeam că eu, în locul lui, aș fi folosit scuza asta. E mai deștept de atât… și am stat de vorbă cu el și a zis: „Ok, nu-ți permiți treaba asta.” E mult mai înțelept decât mă așteptam. Am fost și la psiholog. Și mie îmi pare rău. Voiam să zic o chestie amuzantă pe tema asta. Judecătoria Buftea, am înțeles de la mai mulți avocați, este un fel de Groapa Marianelor a întregilor dosare. Pentru că e printre puținele nedigitalizate din România și acolo e îngrozitor de supraaglomerată și cu foarte puțini oameni. Am depus actele de divorț în septembrie. Voiam să termin chestia asta, dacă tot asta era direcția… Cred că dacă lucrurile se termină, e bine să le termini frumos, cauterizat și civilizat. Dacă vom reuși asta, rămâne de văzut.”