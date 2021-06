Ce spune acum Cristina Ciobănașu, la 4 luni de la despărțirea de Vlad Gherman: „Nu a fost ușor”

La începutul lunii februarie, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au anunțat printr-un video emoționant publicat pe rețelele de socializare că se despart, după o relație care a durat nouă ani. Fanii celor doi nu se așteptau la această separare, având în vedere că în 2014 s-au logodit.

Cristina Ciobănașu a vorbit într-un interviu pentru revista Viva! despre perioada care a urmat după ce ea și Vlad Gherman au confirmat oficial că se despart. Actrița în vârstă de 24 de ani a dezvăluit că a apelat și la ajutorul unui psiholog. „Nu a fost ușor, a fost o perioadă extrem de dificilă, pe care am gestionat-o cum am putut. Am început să merg la psiholog, încerc să mă concentrez pe muncă și încerc să fac lucruri pentru mine, lucruri care îmi fac plăcere.”

La scurt timp de la anunțul despărțirii, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au decis să nu mai locuiască împreună, iar actorul din serialul „Adela” a mărturisit că a început să meargă la psiholog pentru a-și pune ordine în viață.

În ciuda faptului că s-au despărțit, Cristina Ciobanașu consideră că Vlad Gherman a fost prima ei iubire. Actrița nu a spus care a fost motivul despărțirii, dar au vorbit mai multe lucruri înainte de a lua această decizie radicală. „Vlad a fost prima mea iubire și așa va rămâne în sufletul meu. Este un om capabil să iubească persoana de lângă el mai mult decât pe el însuși. Am trăit o poveste de iubire ca în filme și amintirea atâtor momente frumoase n-o să ne-o ia nimeni, niciodată. Nu putem vorbi despre un moment anume în care am simțit că despărțirea este iminentă, au fost mai multe lucruri care s-au acumulat în timp și pe care le-am discutat înainte de a lua hotărârea să mergem pe drumuri separate”, a spus Cristina Ciobănașu.

Vlad Gherman a compus și o piesă intitulată „Până să te pierd” pentru fosta lui parteneră, care a fost realizată în colaborare cu Liviu Teodorescu. În luna aprilie, când actorul a lansat piesa, au existat speculații conform cărora cei doi s-ar fi împăcat, însă el a infirmat aceste zvonuri. Vlad Gherman a povestit în emisiunea „Xtra Night Show” că și-a dorit, prin melodia lui, să surprindă toate momentele frumoase de care a avut parte împreună cu cea care i-a fost alături în ultimii nouă ani. „Multă lume m-a întrebat dacă ea știa de melodie. Logic că știa. M-am gândit cum ar fi fost să nu îi zic nimic și să o vadă în online. Dar nu, i-am arătat-o, am întrebat-o cum i se pare”, a spus Vlad Gherman.

Cristina Ciobănașu a povestit că plângea de fiecare dată când asculta piesa lansată de Vlad Gherman și care face referire la povestea lor de dragoste. „Deși Vlad mi-a arătat piesa cu mult înainte să o lanseze și nu pot să spun că nu m-a afectat, plângeam ori de câte ori o ascultam, momentul lansării a fost chiar mai greu, tocmai pentru că cei care ne urmăresc nu aveau de unde să știe că eu și Vlad eram mult mai bine față de perioada în care a compus piesa”, a declarat Cristina Ciobănașu pentru Viva!.

Foto: Instagram