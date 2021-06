10 filme care te vor face să crezi că există dragostea adevărată

Știm deja că filmele ne pot prezenta o imagine pe care nu o întâlnim atât de des și în realitate. Însă adevărul este că poți găsi elemente la un personaj în care te regăsești, iar atunci îți este mult mai ușor să urmărești acea peliculă. În cazul comediilor romantice, ele sunt unele dintre cele mai urmărite pentru că îi fac pe oameni să se simtă bine, dar îți pot împărtăși și lecții de viață prețioase și te încurajează să nu renunți, chiar dacă ai avut parte de dezamăgiri în dragoste.

10. Forgetting Sarah Marshall

Filmul Forgetting Sarah Marshall îi are în rolurile principale pe Jason Segel, Kristen Bell, Mila Kunis, Russell Brand și Jonah Hill. Pelicula îl surprinde pe un bărbat pe nume Peter care e devastat după ce e abandonat de către iubita sa celebră, Sarah. Fiind foarte afectat de acest lucru, decide să plece într-o vacanță în Hawaii. Aflat în această escapadă, are parte de o mulțime de surprize, menite să îl facă să uite de despărțire. Asta până când în vacanță apare și Sarah alături de noul ei iubit.

9. What’s Your Number

Atunci când Ally Darling, jucată de Anna Faris, este dată afară de la slujba ei, conștientizează faptul că nu e împlinită cu viața ei. Decide să se revadă cu foștii ei iubiți pentru a vedea dacă s-au schimbat și dacă simte față de unul dintre ei iubirea adevărată. What’s Your Number este o comedie romantică ce surprinde cu succes o serie de problemele din lumea dating-ului.

8. The Proposal

Comedia The Proposal, cu Sandra Bullock și Ryan Reynolds în rolurile principale, îți va aduce zâmbetul pe buze. Bullock joacă rolul unei șefe autoritare care îl șantajează pe asistentul ei, interpretat de Reynolds, să se căsătorească cu ea pentru a evita deportarea în Canada. Astfel că, amândoi își construiesc această logodnă falsă, care în final se dovedește a fi mai reală decât și-ar fi putut imagina inițial.

7. 50 First Dates

Lucy își pierde memoria pe termen lung în urma unui accident, iar fiecare zi seamănă pentru ea. Însă acest lucru pare să se schimbe atunci când îl întâlnește pe Henry Roth. El se îndrăgostește atunci când o vede pentru prima dată și renunță la toate metodele prin care în trecut încerca să cucerească o femeie. 50 First Dates e un clasic când vine vorba de comedii romantice, dar îți arată și adevăratul sens al iubirii și că trebuie să accepți o persoană așa cum este.

6. 13 Going On 30

Jennifer Garner o joacă pe Jenna, o adolescentă care este umilită în liceu, iar atunci când împlinește 13 ani își dorește să fie mai matură. Spre surprinderea ei, acest vis chiar a devenit realitate. Așa că, se trezește a doua zi având 30 de ani, un apartament de vis, o slujbă de succes, însă chiar dacă are tot ceea ce și-ar putea dori, viața amoroasă nu decurge atât de ușor pe cât pare. Decide să îl caute pe Matt, cel mai bun prieten al ei din copilărie.

5. What Happens In Vegas

Deși se spune că ce se întâmplă în Vegas, rămâne în Vegas, acest lucru nu se aplică de fiecare dată. În pelicula What Happens in Vegas, cu Ashton Kutcher și Cameron Diaz, cei doi descoperă că s-au căsătorit în urma unei nopți pline de peripeții. Astfel că, sunt obligați, din motive legale, să trăiască această viață, de proaspăt căsătoriți, pentru o anumită perioadă, fiind vorba la mijloc de o sumă impresionantă de bani.

4. Music And Lyrics

Alex Fletcher, interpretat de actorul Hugh Grant, este un superstar din anii ’80 care nu mai are parte de atât de multe concerte și acceptă să scrie un single pentru un alt popstar. Însă Alex își dă seama că nu mai poate compune nimic și în peisaj intervine Sophie, jucată de Drew Barrymore. Alex îi observă abilitățile de a compune muzică și îi cere ajutorul pentru melodia pe care el trebuie să o scrie.

3. Definitely, Maybe

Filmul Definitely, Maybe are șanse foarte mari să te facă să plângi. Pelicula surprinde o călătorie între trecut și prezent, care conține poveștile lui Will Hayes, aflat în plin divorț, despre relațiile sale din trecut, pe care el i le relatează fiicei sale, Maya. Ea e curioasă cu privire la modul în care părinții ei s-au cunoscut și cum a început povestea lor de dragoste. Filmul aduce în atenție cât de complicate pot fi relațiile și că drumul de a găsi partenerul ideal nu este tocmai simplu.

2. Made Of Honor

În filmul Made Of Honor, Tom și Hannah sunt prieteni platonici de 10 ani. El nu își dorește o relație serioasă, în timp ce ea visează la căsătorie. Tom ajunge să creadă că e făcut pentru o relație și vrea să o cucerească pe Hannah, dar este prea târziu, pentru că ea e logodită cu altcineva.

1. Love And Other Drugs

Love and Other Drugs are toate ingredientele care va face pe oricine să creadă din nou în dragoste. Filmul surprinde relația dintre Maggie, o tânără deschisă la experiențe noi, însă care nu crede că poate să își găsească dragostea, și Jamie, un doctor care este la fel de sceptic precum ea în privința iubirii. Cei doi încep să se îndrăgostească unul de celălalt și își dau seama că dragostea este cea mai importantă. Însă Maggie are un secret în ceea ce privește sănătatea ei, iar viitorul relației este pus în pericol.

Foto: PR