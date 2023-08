Ce semnificație are, de fapt, noul tatuaj al Angelinei Jolie

Artistul de tatuaje al Angelinei Jolie a dezvăluit că actrița și-a făcut un tatuaj misterios pe ambele degete mijlocii, iar fanii s-au distrat în secțiunea de comentarii, încercând să ghicească ce ar putea semnifica. Mr. K, care lucrează la studioul Bang Bang din New York, foarte iubit de celebrități, a distribuit pe Instagram o fotografie cu degetele lui Jolie, cu cerneala proaspătă complet estompată pentru a păstra ascuns noul desen.

În imagine, acesta a etichetat-o pe vedeta din Maleficent și a scris: „Încă nu-mi vine să cred că am apucat-o de mână și am tatuat-o”, înainte de a-și ruga urmăritorii să „ghicească ce are pe palmă?”. Astfel, pariurile au fost făcute, iar fanii au început să presupună. Varianta cea mai populară a fost că Angelina Jolie l-a atacat într-un mod direct pe fostul ei soț, Brad Pitt, scriindu-și pe degetele mijlocii „F-k. Brad.”

Comentatorii se referă, bineînțeles, la fostul ei soț, cu care Jolie s-a întâlnit din 2005 până la mult-așteptata lor nuntă din 2014. Cuplul a divorțat însă în 2016 și a fost implicat într-o bătălie juridică interminabilă și controversată în ceea ce privește copiii lor și proprietatea Château Miraval.

După toată această controversă, artistul din New York a dezvăluit tatuajele actriței, explicând inclusiv semnificația acestora.

„În primul rând, îmi pare rău pentru toate speculațiile proaste și îmi cer scuze sincere față de @angelinajolie pentru stresul pe care i l-au putut provoca”, a scris Mr. K în descrierea imaginii. „Acest tatuaj reprezintă două pumnale, realizate în mod geometric & abstract / nimic legat de religie sau cruce #angelinajolie #mrktattoo”, a explicat apoi acesta, punând astfel capăt zvonurilor conform cărora Jolie l-ar fi atacat din nou pe Pitt.

„Nu are NICIO legătură cu Brad Pitt”, a mai spus Mr.K într-un comentariu.

Recent, DailyMail.com, a anunțat că Angelina Jolie și Brad Pitt ar fi ajuns la o înțelegere cu privire la Château Miraval, proprietatea pe care o dețin în Franța. Documentele depuse în luna iulie arată că Brad și Angelina nu își mai doresc să ajungă în instanță și au acceptat medierea ca o metodă alternativă de soluționare a conflictului legat de Château Miraval.

De asemenea, publicația mai precizează și că Pitt a numit un „administrator provizoriu” pentru Château Miraval, într-o încercare de a rezolva conflictul dintre el și Yuri Shefler, miliardarul rus căruia Jolie i-a vândut partea sa de proprietate. Decizia actorului ar fi fost luată din dorința de a proteja afacerea cu vinuri.

O sursă din Franța a confirmat această mișcare, oferind pentru DailyMail.com următoarea declarație:

„Având în vedere disputa dintre Nouvel LLC (controlată de Yuri Shefler) și Mondo Bongo LLC (controlată de Brad Pitt), Château Miraval și directorul său au solicitat și obținut numirea unui administrator provizoriu de către Curtea Comercială din Draguignan (Franța), pentru a permite companiei și directorului său să continue dezvoltarea afacerii și parteneriatul esențial cu familia Perrin până când acest conflict va fi rezolvat, în interesul proprietății Château Miraval, al directorilor săi, al angajaților, al partenerilor și al filialelor.”

Această decizie vine la scurt timp după ce avocații Angelinei Jolie au depus o plângere împotriva lui Brad Pitt, în care au încercat să combată afirmațiile actorului, care a declarat de-a lungul timpului că el este cel care a „construit” afacerea cu vinuri.

„Sunt un fermier acum”, a declarat Pitt, în vârstă de 59 de ani, pentru Wine Spectator în 2014. „Îmi place să învăț despre pământ și să aflu ce câmp este potrivit pentru un anumit tip de strugure, drama lunilor septembrie și octombrie: Culegem astăzi? Unde sunt nivelurile de zahăr? Cum este aciditatea? O să plouă? A fost o școală pentru mine”. Actorul a adăugat și că, în lunile libere de după recoltă, „îmi place să curăț pădurea și să mă plimb pe jos pe teren.”

În plus, avocații lui Brad Pitt au declarat că decizia lui Jolie de a vinde partea ei din afacere ar fi putut să ruineze proiectul în care actorul a investit atât de mult.

Ca reacție la aceste acuze, reprezentanții Angelinei Jolie au declarat că „Pitt este un actor, nu un viticultor. El se ocupă cu iluzii, nu cu pământ și struguri.”

„În timpul anilor în care se presupune că a „construit” afacerea, a filmat și a apărut în zeci de filme, ca să nu mai vorbim de nenumărate apariții promoționale, de călătoritul în jurul lumii pentru premiere de film și de participarea la petreceri la Hollywood.”

Citește și:

Sam Asghari nu va primi niciun ban de pe urma cărții scrise de Britney Spears despre relația lor

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro