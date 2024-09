Ce nume special a ales Anca Dumitra pentru copilul ei. Actrița a dezvăluit și sexul bebelușului care abia a venit pe lume: „Sunt copleșită de emoții…”

Anca Dumitra, cunoscută pentru rolul său „Gianina” din serialul Las Fierbinți, a devenit mamă. Actrița, alături de soțul său, Manfred Spendier, așteptau primul copil.

Actrița în vârstă de 37 de ani a adus pe lume primul ei copil pe 18 septembrie.

Anca Dumitra a făcut primele declarații despre bebelușul ei, dezvăluind că are un băiețel și dând publicității și numele special pe care l-a ales pentru micuț.

„Sunt copleșită de emoții. Slavă Domnului, totul este bine, totul a decurs bine. Mâine facem o săptămână și sunt cea mai fericită. Am un băiețel de nota 10. Are puțin colici, noi am ajuns acasă de câteva zile, e foarte precis deja ca program, să vedem dacă rămâne așa. (…) Nu știu încă dacă are ochii mei! Toată lumea mă întreabă! E tare drăgălaș, eu nu credeam că poți să fii așa îndrăgostit și să iubești așa, cred că toate mămicile și toți părinții știu asta. Levi Nicholas îl cheamă.”, a declarat Anca Dumitra în emisiunea La Măruță.